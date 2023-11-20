Он набрал 516 397 баллов за процессор, 904 492 балла за графический процессор, 457 734 балла за память и 412 150 баллов за UX.

Nubia анонсировала предстоящий релиз своего нового поколения игровых смартфонов Red Magic 23 ноября. Перед официальным запуском был опубликован список тестов AnTuTu для Nubia Red Magic 9 Pro, который раскрывает основные технические характеристики устройства. Результаты тестов AnTuTu подтверждают, что Red Magic 9 Pro будет укомплектован последним чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, который произведен по техпроцессу TSMC 4-ого поколения. Результаты также предоставляют четкое представление о производительности Red Magic 9 Pro. В общем счете он набрал впечатляющие 2 290 773 балла: 516 397 баллов за процессор, 904 492 балла за графический процессор, 457 734 балла за память и 412 150 баллов за UX. Кроме того, список тестов показывает, что Red Magic 9 Pro будет иметь до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 1 ТБ встроенного хранилища UFS 4.0. Он будет работать на новейшей операционной системе Android — Android 14.

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Nubia также представила детали производительности двух популярных игр на Red Magic 9 Pro: Genshin Impact и Honkai Impact: Star Rail. В игре Genshin Impact на карте Xumi City средняя частота кадров на Red Magic 9 Pro составила 60,16 кадров в секунду при среднем энергопотреблении 4831,19 мВт в течение 30 минут игры. Аналогично, в игре Honkai Impact: Star Rail устройство достигло средней частоты кадров 59,29 кадров в секунду при среднем энергопотреблении 5599,63 мВт за 30 минут игрового процесса.

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Nubia провела сравнение производительности Red Magic 9 Pro с Xiaomi 14 Pro и iQOO 12 Pro, которые также оснащены чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Red Magic 9 Pro превзошел оба устройства как по частоте кадров, так и по энергопотреблению.