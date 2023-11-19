Чипсеты Filogic второго поколения обеспечивают скорость Wi-Fi 7, максимальную производительность и постоянную надежность и подходят к смартфонам, ПК, телеприставкам и прочим

Компания MediaTek сохраняет свою стратегическую позицию в области инновационных решений для подключения, а ее последние разработки - чипсеты Filogic 860 и Filogic 360 - лишний раз доказывают это достоинство. Устройства второго поколения оснащены передовыми технологическими решениями, обеспечивающими высокую производительность и надежность.

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Filogic 860 - это двухдиапазонная точка доступа Wi-Fi 7, которая идеально подходит для корпоративных сетей, Ethernet-шлюзов, ячеистых узлов, розничных торговых приложений и маршрутизаторов IoT. Современное сетевое процессорное решение Filogic 860 обеспечивает устойчивое и надежное подключение в самых требовательных сетевых средах. Благодаря производительным компонентам и расширенным функциям безопасности и туннелирования, данное устройство гарантирует надежность и безопасность вашей сети.

Filogic 360 - это автономное клиентское решение, которое объединяет Wi-Fi 7 2x2 и Bluetooth 5.4 в одном чипе. Оно обеспечивает возможность подключения следующего поколения Wi-Fi 7 к различным периферийным устройствам и бытовой электронике и идеально подходит для высокопроизводительных устройств, таких как смартфоны, ПК, телеприставки и другие устройства. Filogic 360 гарантирует высокую скорость передачи данных и непрерывную работу без помех в диапазоне 2,4 ГГц для Wi-Fi и Bluetooth.

"MediaTek продолжает укреплять свое наследие в разработке передовых решений подключения на рынке, предоставляя улучшенные возможности Wi-Fi 7" отметил Алан Сюй, генеральный менеджер Intelligent коммуникационного бизнеса и корпоративный вице-президент MediaTek. Новые чипсеты Filogic 860 и Filogic 360 предлагают передовые технологии, обеспечивая надежность даже в условиях загруженных сетей и высокую скорость с минимальной задержкой.

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Благодаря усовершенствованным решениям Wi-Fi 7 от компании MediaTek, теперь компаниям и конечным пользователям доступны возможности подключения, которые гарантируют производительность и надежность. Filogic 860 и Filogic 360 - это чипсеты, способные удовлетворить все растущие потребности в подключении в современном мире, где скорость и надежность являются ключевыми факторами успеха.