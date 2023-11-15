Запуск на Nintendo Switch изначально был запланирован на июль, но был перенесен на ноябрь.

Hogwarts Legacy, фэнтезийная игра по вселенной Гарри Поттера, была выпущена во всем мире в феврале 2023 года. В начале игра была доступна только на ПК и консольных платформах, но теперь она наконец-то вышла и на Nintendo Switch.

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Изначально планировалось выпустить Hogwarts Legacy на портативной игровой консоли Switch раньше, однако возникли задержки. Игра была выпущена в феврале на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S, а версии для PS4 и Xbox One вышли в мае. Релиз на Switch был запланирован на июль, но был перенесен на ноябрь. Разработчики заявили, что игра была оптимизирована, чтобы предложить игрокам наилучший игровой опыт, учитывая аппаратное обеспечение Switch. Возможно, визуальная точность будет немного снижена, включая разрешение и качество текстур, но это необходимо для поддержания игровой частоты кадров во время интенсивного игрового процесса.

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События Hogwarts Legacy разворачиваются примерно за 100 лет до времени, описанного в книгах о Гарри Поттере, и позволяют игрокам создать своего собственного волшебного героя. Вам предстоит изучать и использовать различные магические заклинания, чтобы успешно проходить уроки и сражаться. В настоящее время Hogwarts Legacy доступна для покупки в Nintendo Store по цене $60. Также имеется Digital Deluxe Edition, которая включает Dark Arts Pack с косметическими предметами и новую боевую арену за $70.