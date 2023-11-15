Смартфон серии POCO X6 от Xiaomi с номером модели «23122PCD1G» был сертифицирован органом IMDA, и этот будущий смартфон внесен в базу как устройство с низким энергопотреблением.

Предстоящий смартфон серии POCO X6, который, как ожидается, будет глобальным вариантом POCO X6 или POCO X6 Pro, был замечен в базе данных сертификации IMDA в Сингапуре. Смартфон серии POCO X6 от Xiaomi с номером модели «23122PCD1G» был сертифицирован сертификационным органом IMDA, и этот будущий смартфон внесен в базу данных сертификации как устройство с низким энергопотреблением и поддержкой Bluetooth, ILCS, Wi-Fi и NFC. Также выяснилось, что смартфон представляет собой устройство 5G, поддерживающее подключение к сетям 2G, 3G, 4G и 5G.

реклама

Этот смартфон серии POCO X6 ранее был замечен в базе данных IMEI, а также на европейской платформе сертификации EEC, и именно его список IMEI указывал на то, что смартфон является глобальным вариантом смартфона POCO X6 Pro. Однако недавнее обновление предполагает, что это может быть стандартный смартфон POCO X6. Также добавим, что предполагаемый смартфон POCO X6 Pro также был сертифицирован сертификационным органом BIS Индии, но указанное устройство имеет другой номер модели — «23122PCD1I». Можно с уверенностью предположить, что это устройство (23122PCD1G) является глобальным вариантом будущего смартфона серии POCO X6, и с появлением новых обновлений можно будет подтвердить, является ли он стандартной моделью или моделью Pro.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI Gaming дешево - надо брать i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Также недавно компания Xiaomi представила на мировом рынке два своих смартфона — смартфоны Redmi 13C и POCO C65, а на индонезийском рынке был запущен Xiaomi Smart Band 8 Active. Серия Xiaomi 14, состоящая из смартфонов Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro, также очень хорошо продается на китайском рынке, устанавливая новые рекорды продаж.