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СтарыйДед
Смартфон серии POCO X6 замечен в базе данных IMDA с поддержкой Bluetooth, ILCS, Wi-Fi и NFC
Смартфон серии POCO X6 от Xiaomi с номером модели «23122PCD1G» был сертифицирован органом IMDA, и этот будущий смартфон внесен в базу как устройство с низким энергопотреблением.

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Предстоящий смартфон серии POCO X6, который, как ожидается, будет глобальным вариантом POCO X6 или POCO X6 Pro, был замечен в базе данных сертификации IMDA в Сингапуре. Смартфон серии POCO X6 от Xiaomi с номером модели «23122PCD1G» был сертифицирован сертификационным органом IMDA, и этот будущий смартфон внесен в базу данных сертификации как устройство с низким энергопотреблением и поддержкой Bluetooth, ILCS, Wi-Fi и NFC. Также выяснилось, что смартфон представляет собой устройство 5G, поддерживающее подключение к сетям 2G, 3G, 4G и 5G.

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Этот смартфон серии POCO X6 ранее был замечен в базе данных IMEI, а также на европейской платформе сертификации EEC, и именно его список IMEI указывал на то, что смартфон является глобальным вариантом смартфона POCO X6 Pro. Однако недавнее обновление предполагает, что это может быть стандартный смартфон POCO X6. Также добавим, что предполагаемый смартфон POCO X6 Pro также был сертифицирован сертификационным органом BIS Индии, но указанное устройство имеет другой номер модели — «23122PCD1I». Можно с уверенностью предположить, что это устройство (23122PCD1G) является глобальным вариантом будущего смартфона серии POCO X6, и с появлением новых обновлений можно будет подтвердить, является ли он стандартной моделью или моделью Pro.

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Также недавно компания Xiaomi представила на мировом рынке два своих смартфона — смартфоны Redmi 13C и POCO C65, а на индонезийском рынке был запущен Xiaomi Smart Band 8 Active. Серия Xiaomi 14, состоящая из смартфонов Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro, также очень хорошо продается на китайском рынке, устанавливая новые рекорды продаж.

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