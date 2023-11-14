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СтарыйДед
LG Display начнет производство OLED-дисплеев iPad Pro уже в феврале 2024 года
Согласно новому отчету, южнокорейский технологический гигант будет производить OLED-панель для нового OLED iPad Pro на три месяца раньше, чем ожидалось ранее.

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Ожидается, что компания Apple представит новое поколение iPad уже в следующем году, включая 12,9-дюймовый iPad Air и iPad Pro с OLED-дисплеем. По слухам, компания LG Display будет заниматься производством экранов. При этом производство должно начаться в середине следующего 2024 года. Однако, согласно новому отчету, LG Display начнет производить OLED-панели для iPad Pro пораньше, чем ожидалось, в феврале 2024 года. Информация была получена из местной корейской газеты "Korea Herald". 

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LG Display станет основным поставщиком OLED-экранов для iPad Pro 2024 года. Компания будет отвечать за 60 процентов всех заказов на OLED-панели, а остальная часть будет поставляться через Samsung Display. Производство начнется на три месяца раньше запланированного срока на производственной площадке бренда в Паджу, провинция Кёнгидо. Для тех, кто не знает, iPad Pro отходит от мини-светодиодных экранов с OLED-панелями, которые похожи на объединительную плату LTPO, как в моделях iPhone 15 Pro. Но их больший размер для iPad будет означать, что они будут дороже, чем iPhone. И как раз в новом отчёте, официальные лица намекают, что цена на OLED-дисплеи iPad Pro может быть примерно в три раза выше.

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