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СтарыйДед
Серия смартфонов Red Magic 9 на базе Snapdragon 8 Gen 3 официально будет представлена 23 ноября
Однако неясно, будут ли обе модели анонсированы в один и тот же день или только модель Pro.

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Бренд Nubia объявил о своих планах выпустить флагманские телефоны на базе чипа Snapdragon 8 Gen 3, подтвердив это вскоре после презентации этого чипа Qualcomm в прошлом месяце. Сегодня Nubia объявила на своём аккаунте в Weibo о том, что серия Red Magic 9 официально будет представлена в Китае 23 ноября в 14:00 по местному времени (19:00 по московскому). В линейку Red Magic 9, как ожидается, войдут две модели: Red Magic 9 и Red Magic 9 Pro. Однако неясно, будут ли обе модели анонсированы в один день. Пока сообщения и слухи в основном касаются модели Pro.

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Подтверждено, что Red Magic 9 Pro будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 3. Скорее всего, это совпадает с информацией о телефоне Nubia с номером модели NX769J, который появился в базе данных Geekbench несколько недель назад. В данных указано, что устройство будет иметь 12 ГБ ОЗУ и Android 14. Однако вероятно, что самая топовая версия устройства будет предлагать 16 ГБ или 18 ГБ ОЗУ LPDDR5, а также 1 ТБ хранилища UFS 4.0. Но серия Red Magic 9 — не единственная линейка телефонов бренда с процессором Snapdragon 8 Gen 3. Сообщается, что складные телефоны Nubia Z60 Ultra и Nubia Z60 Fold также будут оснащены этим новым чипом. Ожидается, что Z60 Ultra будет представлен в декабре этого года, а Z60 Fold — в первом квартале 2024 года.

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