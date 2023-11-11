Смартфон получил аккумулятор емкостью 4600 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 240 Вт, которая может зарядить устройство до 50% всего за четыре минуты, а полностью — за 9,5 минут

Компания Realme, известный китайский бренд смартфонов, уже представила в Китае свой новый флагман — Realme GT 3 240 Вт. Этот инновационный смартфон был также представлен на международной выставке MWC 2023 и успел завоевать популярность на нескольких мировых рынках.

Realme GT 3 240 Вт, по словам представителей бренда, является обновленной версией модели Realme GT Neo 5, которая ранее была представлена в Китае.

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Одним из ключевых преимуществ нового флагмана является самая быстрая зарядка в мире — мощностью 240 Вт. Кроме того, смартфон может проработать в режиме ожидания до 21 дня. Ожидается, что Realme GT 3 240 Вт также скоро дебютирует на других мировых рынках, так как был замечен на сайтах сертификации SIRIM и BIS.

Подтверждением мирового запуска служит появление модели RMX3709 с кодом одобрения RGQL/78F/1123/S(23-4865) на сайте сертификации TDRA. Однако официальное подтверждение запуска ожидается.

Realme GT 3 240 Вт уже пользуется популярностью на различных рынках, поэтому его характеристики известны. Смартфон оснащен 6,74-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2772×1240 пикселей, частотой обновления 144 Гц и насыщенной цветовой гаммой DCI-P3. Внутри его установлен мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, а операционная система Realme UI 4.0 базируется на версии Android 13.

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Смартфон оснащен тройной задней камерой, включающей основную камеру на 50 МП с поддержкой оптической стабилизации изображения, сверхширокоугольную камеру на 8 МП и макрокамеру на 2 МП. Также устройство имеет высококачественную селфи-камеру на 32 МП. Интересной особенностью аппарата является аккумулятор емкостью 4600 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 240 Вт. Пользователи могут зарядить устройство до 50% всего за четыре минуты, а полностью его зарядить — за 9,5 минут.