Он также будет иметь встроенную операционную систему Android 13 и экран с разрешением 1080 x 2400 пикселей.

Компания Vivo, один из известных производителей смартфонов из Китая, готовится к выпуску новой модели в своей серии Y. Новое устройство, получившее название "Y79+", было замечено в базе данных Google Play Console. Известны и основные характеристики, а также дизайн этого смартфона. Новинка от Vivo, модель Y79+, появилась в базе данных Google Play Console с номером модели V2313A и является вариантом устройства с 12 ГБ оперативной памяти. Согласно полученной информации о характеристиках, данное устройство будет использовать чипсет Qualcomm Snapdragon 695 5G (SM6375) и оснащен графическим процессором Adreno 619. Он будет использовать операционную систему Android 13, а экран имеет разрешение 1080 x 2400 пикселей.

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Если говорить о внешнем виде, будущий смартфон имеет изогнутый дисплей с тонкими рамками по трем сторонам. На передней панели также расположена селфи-камера в центре с отверстием. Справа находятся кнопки громкости и питания.

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Заметно, что смартфон Y79+ имеет тот же номер модели, что и модель Y100 5G, которая недавно была представлена на рынке Китая, и оба устройства имеют одинаковые характеристики. Это может указывать на то, что предстоящая модель Y79+ является обновленной версией модели Y100 5G для китайского рынка. Еще одним подтверждением этой гипотезы является идентичность фронтальных изображений обеих моделей, с точным сохранением элементов дизайна. Учитывая, что смартфон Y79+ уже появился в базе данных Google Play Console, релиз устройства, вероятно, не за горами, и, возможно, скоро появятся новые подробности, раскрывающие больше подробностей.