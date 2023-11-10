Будущий смартфон Reno 11, как ожидается, будет работать на чипсете Dimensity 8200, в то время как Reno 11 Pro будет оснащен чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1.

В Китае в мае этого года китайский производитель смартфонов OPPO представил свои новые устройства серии Reno 10. Однако уже через шесть месяцев бренд готовится представить свои последующие устройства серии 11 на китайском рынке. Недавно в интернете появились практические изображения сбоку и задней панели этой серии, раскрывающие некоторые особенности ее дизайна. Также известны и технические характеристики устройств серии Reno 11.

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На полученном изображении, предположительно принадлежащем китайскому актеру Чжу Илуну, можно увидеть заднюю панель будущих устройств серии Reno 11 вместе с модулем камеры, имеющим форму таблетки с двумя внутренними круглыми модулями. Предполагается, что в первом внутреннем модуле размещены основная камера и сверхширокоугольный объектив, а нижний модуль имеет вырез, вероятно, для камеры перископа. Ожидается, что будут доступны два цветовых варианта: зеленый и белый.

Изображения также показывают боковые панели с серебристой отделкой. Клавиша громкости и кнопка питания расположены на правой боковой панели. Важно отметить, что кнопка питания не функционирует как боковой сканер отпечатков пальцев, и, скорее всего, будущие устройства серии будут оснащены датчиком отпечатков пальцев, расположенным под дисплеем.

Что касается технических характеристик, ожидается, что смартфон Reno 11 будет работать на чипсете Dimensity 8200, в то время как устройство Reno 11 Pro будет оснащено чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1 и изогнутым экраном разрешением 1,5K. Кроме того, упоминается телеобъектив IMX709 с 2-кратным зумом без перископа, который будет присутствовать во всех моделях. Также была объявлена новая система камер OPPO HyperTone, которая будет включена в серию Reno 11.

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Что касается запуска, в недавнем обновлении указано, что предполагаемый запуск серии Reno 11 может состояться в конце ноября 2023 года. Таким образом, в четвертом квартале этого года пользователи могут ожидать появления новых смартфонов OPPO на рынке.