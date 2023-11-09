Он может быть оснащен процессором среднего класса, такой как MediaTek Dimensity 810 или Qualcomm Snapdragon 778G.

Китайский производитель смартфонов Honor продолжает расширять свою линейку устройств. Недавно компания представила Honor X9B, который уже доступен на рынке Китая. Теперь появилась еще одна новинка - Honor X8B, которая уже зарегистрирована на сингапурском сайте сертификации IMDA под номером модели LLY-LX2. На данный момент о Honor X8B известно немного. Судя по информации, полученной с сайта сертификации IMDA, этот смартфон будет обладать возможностями подключения Wi-Fi и Bluetooth. Скорее всего, он будет оснащен процессором среднего класса и емким аккумулятором.

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Исходя из имеющейся информации, можно предположить, что у Honor X8B будет следующий набор характеристик: 6,72-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ (2400 x 1080 пикселей) и обновлением на уровне 120 Гц. Процессор может быть среднего класса, такой как MediaTek Dimensity 810 или Qualcomm Snapdragon 778G, с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. В качестве камеры вероятно будет использована тройная задняя камера с 50-мегапиксельным основным объективом, 8-мегапиксельным широкоугольным объективом и 2-мегапиксельным объективом для макросъемки. Фронтальная камера, скорее всего, будет 13-мегапиксельной. Аккумулятор будет емкостью 5000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Разумеется, это всего лишь предположения, а более точные характеристики Honor X8B будут официально объявлены позже.