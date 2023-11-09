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СтарыйДед
Honor X8B был замечен на сингапурском сайте сертификации IMDA
Он может быть оснащен процессором среднего класса, такой как MediaTek Dimensity 810 или Qualcomm Snapdragon 778G.

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Китайский производитель смартфонов Honor продолжает расширять свою линейку устройств. Недавно компания представила Honor X9B, который уже доступен на рынке Китая. Теперь появилась еще одна новинка - Honor X8B, которая уже зарегистрирована на сингапурском сайте сертификации IMDA под номером модели LLY-LX2. На данный момент о Honor X8B известно немного. Судя по информации, полученной с сайта сертификации IMDA, этот смартфон будет обладать возможностями подключения Wi-Fi и Bluetooth. Скорее всего, он будет оснащен процессором среднего класса и емким аккумулятором.

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Исходя из имеющейся информации, можно предположить, что у Honor X8B будет следующий набор характеристик: 6,72-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ (2400 x 1080 пикселей) и обновлением на уровне 120 Гц. Процессор может быть среднего класса, такой как MediaTek Dimensity 810 или Qualcomm Snapdragon 778G, с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. В качестве камеры вероятно будет использована тройная задняя камера с 50-мегапиксельным основным объективом, 8-мегапиксельным широкоугольным объективом и 2-мегапиксельным объективом для макросъемки. Фронтальная камера, скорее всего, будет 13-мегапиксельной. Аккумулятор будет емкостью 5000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Разумеется, это всего лишь предположения, а более точные характеристики Honor X8B будут официально объявлены позже.

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BioMax
19:42
покрышкин летан на аэрокобре и считал его лучшим а кожедуб на ла5 а фриц рудель на штуке так что все в этом мире относительно
Пять лучших боевых самолётов всех времён по версии издания 19FortyFive
Рональдо
19:35
Спасибо!
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Рональдо
19:35
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Летом я включаю кондиционеры по всей квартире и честно говоря проблем не было. Проблема бывает только если дверь закрыть в гардеробную, тогда душло т.к. вентилятора приточного не хватает. Но такое ред...
История одного НЕ корпуса
Игорь Быков
19:34
Она в играх сосет у 1080ti, и даже ее более мощная версия, которая Radeon 7, тоже сосет у 1080ti.
Предполагаемые смартфоны Honor 100, 100 Pro получили сертификацию 3C с зарядкой мощностью 100 Вт
Эщкере Emperor
19:34
Это сайт оверкокерс? Про разгон авсякого говна? Как нет? Какие самолёты? Да идите вы накуй, сэр.
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