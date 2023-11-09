реклама
Китайский производитель смартфонов Honor продолжает расширять свою линейку устройств. Недавно компания представила Honor X9B, который уже доступен на рынке Китая. Теперь появилась еще одна новинка - Honor X8B, которая уже зарегистрирована на сингапурском сайте сертификации IMDA под номером модели LLY-LX2. На данный момент о Honor X8B известно немного. Судя по информации, полученной с сайта сертификации IMDA, этот смартфон будет обладать возможностями подключения Wi-Fi и Bluetooth. Скорее всего, он будет оснащен процессором среднего класса и емким аккумулятором.
реклама
Исходя из имеющейся информации, можно предположить, что у Honor X8B будет следующий набор характеристик: 6,72-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ (2400 x 1080 пикселей) и обновлением на уровне 120 Гц. Процессор может быть среднего класса, такой как MediaTek Dimensity 810 или Qualcomm Snapdragon 778G, с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. В качестве камеры вероятно будет использована тройная задняя камера с 50-мегапиксельным основным объективом, 8-мегапиксельным широкоугольным объективом и 2-мегапиксельным объективом для макросъемки. Фронтальная камера, скорее всего, будет 13-мегапиксельной. Аккумулятор будет емкостью 5000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Разумеется, это всего лишь предположения, а более точные характеристики Honor X8B будут официально объявлены позже.