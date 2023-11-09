Функция Samsung AI Live Call Translate, как следует из ее названия, будет переводить звук и текст в реальном времени во время разговора с другим говорящим.

Ожидается, что в начале 2024 года Samsung представит новую линейку своих телефонов Galaxy S24. В этой серии будут три новых флагмана: Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra. За последние несколько месяцев уже появилось много информации об этих устройствах, а одна из будущих функций, которую обещает бренд, вызывает особый интерес.

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В отчете, опубликованном в индийском новостном отделе Samsung, компания поделилась своей стратегией по улучшению повседневных задач пользователей с помощью искусственного интеллекта. В следующем году Samsung собирается представить Galaxy AI на своих мобильных устройствах. Основой Galaxy AI станет искусственный интеллект, встроенный в устройство, а также облачный искусственный интеллект, созданный благодаря совместной работе компании с другими партнерами. Главная цель Galaxy AI - изменить мобильный опыт пользователей. Samsung обещает, что благодаря встроенным функциям безопасности и конфиденциальности пользователи смогут насладиться всеми преимуществами предоставляемых услуг искусственного интеллекта, не беспокоясь о своих данных.

Кроме того, Samsung раскрыла одну из функций, которые будут поддерживаться устройствами с Galaxy AI. Функция AI Live Call Translate позволит преодолеть языковой барьер при общении с людьми, говорящими на другом языке. Подобно тому, как мы просматриваем субтитры к видео или ищем переводы в интернете, функция Samsung AI Live Call Translate будет обеспечивать перевод звука и текста в реальном времени во время разговора.

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Эта функция ожидается на смартфонах Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra. При этом информатор @Tech_Reve также подтверждает, что Galaxy S24 будет поддерживать эту функцию, и, вероятно, она будет доступна и на других моделях данной серии.