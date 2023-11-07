Смартфон OPPO Find X7, включенный в базу данных Geekbench, уже был замечен с чипсетом Dimensity 9300, и теперь это официально подтверждено.

После выпуска процессора Dimensity 9300 компания MediaTek представила новый флагманский смартфон OPPO, который будет использовать этот передовой чипсет. Смартфон OPPO Find X7, который ранее уже был обнаружен в Geekbench, получил официальное подтверждение о наличии чипсета Dimensity 9300. Компания OPPO официально объявила, что новинка Find X7 будет оснащена процессором Dimensity 9300, который был представлен на новом постере флагманским мобильным чипом 5G от MediaTek с генеративным искусственным интеллектом, обладающим высокой производительностью, энергоэффективностью и низким энергопотреблением.

На постере также отмечается, что этот смартфон будет первым от OPPO с флагманским чипсетом MediaTek. Однако было уже известно, что устройства серии Vivo X100, которые выйдут на следующей неделе, будут первыми смартфонами, использующими эту новинку.

реклама

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Кроме того, серия Find X7 от OPPO будет включать также смартфон Find X7 Pro, который будет выпущен с чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm, представленным недавно в октябре 2023 года. OPPO еще не объявила официальной дате выпуска устройств серии Find X7. Предыдущие смартфоны серии Find X6 были выпущены в марте 2023 года, поэтому, исходя из этой информации и слухов, можно предположить, что серия Find X7 может быть представлена в первом квартале 2024 года.