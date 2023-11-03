В базе данных Google Play Console появились три смартфона: Hot 40, Hot 40 Pro и Hot 40i с номерами моделей — X6836, X6837 и X6528 соответственно.

Предстоящие смартфоны Infinix серии Hot 40 были замечены в базе данных консоли Google Play. Также появилось новое изображение смартфонов спереди, а также некоторые их ключевые характеристики были раскрыты. В базе данных Google Play Console появились три смартфона серии Hot: Hot 40, Hot 40 Pro и Hot 40i с номерами моделей — X6836, X6837 и X6528 соответственно.

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Смартфон Hot 40 будет работать на чипсете Helio G88 от MediaTek, как и его предшественник, и будет оснащен графическим процессором ARM Mali G52. Также сообщается, что на устройстве из коробки установлена операционная система Android 13. Смартфон Hot 40 Pro, будет оснащена чипсетом Helio G99 и будет интегрирована с графическим процессором ARM Mali G57. На борту также будет установлена операционная система Android 13. Тогда как смартфон Hot 40i, скорее всего, будет бюджетным смартфоном, и база данных показывает, что в смартфоне установлен процессор Spreadtrum T606. Однако устройство будет оснащено графическим процессором ARM Mali G57 и базироваться на Android 13.

Что касается дисплеев, то смартфоны Hot 40 и Hot 40 Pro будут иметь панели дисплея FHD+ с разрешением экрана 1080 x 2460 пикселей и плотностью экрана 480 xxhdpi. Смартфон Hot 40i будет оснащен дисплеем HD+ с разрешением экрана 720 x 1610 пикселей и плотностью экрана 320 xhdpi.

Изображение спереди показывает, казалось бы, большой дисплей с довольно тонкими рамками с трех сторон и более толстой рамкой внизу. Дисплей также имеет расположенную по центру селфи-камеру. Кроме того, качельку громкости и кнопку питания также можно увидеть на правой боковой панели. Если сравнивать с предыдущей серией Hot 30, в которую входят смартфоны Hot 30, Hot 30i, Hot 30 Play NFC и Hot 30 5G, то все устройства оснащены фронтальной камерой для селфи, за исключением смартфона Hot 30i.

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Предыдущие сертификаты, полученные смартфонами Hot 40 и Hot 40i, а также недавний список трех будущих моделей в консоли Google Play позволяют предположить, что эти смартфоны могут скоро появиться на рынке.