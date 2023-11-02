Также есть подтверждение, что смартфон будет иметь поддержку 4G LTE, а топовая версия иметь 8ГБ/256 ГБ памяти.

POCO наконец-то объявила дату выхода смартфона POCO C65 на мировой рынок. Согласно объявлению, смартфон будет представлен на мировом рынке 5 ноября.Наряду с этим объявлением также были подтверждены некоторые характеристики, включая камеру и процессор. Подтверждено, что телефон будет оснащен процессором MediaTek Helio G85 и будет оснащен тройной камерой с искусственным интеллектом на 50 МП. Это устройство будет продаваться по цене от $109 США за конфигурацию 6 ГБ/128 ГБ, а за конфигурацию 8 ГБ/256 ГБ — от $129 США.

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Хотелось бы напомнить, что совсем недавно телефон был обнаружен на сайте сертификации NBTC под номером модели 2310FPCA4G. Листинг подтверждает, что он будет предлагать поддержку 4G LTE. Смартфон POCO C65 также уже прошел сертификацию TDRA, IMDA, FCC и TKDN ОАЭ. В списке FCC указано, что телефон будет работать на MIUI 14.

Ожидается, что смартфон POCO C65 станет обновленной версией смартфона Redmi 13C. Совсем недавно в сеть просочились живые изображения Redmi 13С. Стало известно, что телефон будет оснащен дисплеем на 6,74 дюйма и частотой обновления 90 Гц. Сообщается, что в телефоне установлен аккумулятор емкостью 5000 мА*ч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 18 Вт.





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