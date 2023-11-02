Они будут поставляться с LYT-900 (оптимизированная версия датчика IMX989) и технологией DCG.

Сообщается, что китайский производитель смартфонов Oppo вскоре представит свою флагманскую серию Find X7 у себя на родине. Сообщается, что в серию войдут Oppo Find X7 и Oppo Find X7 Pro. Недавно компания официально подтвердила, что Oppo Find X7 Pro будет работать на новейшей SoC Snapdragon 8 Gen 3. Ожидается, что помимо Oppo, Xiaomi также выпустит смартфон Xiaomi 14 Ultra, поскольку серия Xiaomi 14 уже представлена на китайском рынке. В то время как Vivo представит свою долгожданную серию Vivo X100 13 ноября, запуск модели Vivo X100 Pro+, как сообщается, будет перенесён на неопределённый срок. Все эти три будущих смартфона вызвали большой ажиотаж в интернете, и недавно об этих устройствах было опубликовано важное обновление.

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Ожидается, что эти три смартфона будут выпущены в первом квартале 2024 года, и Oppo Find X7 Pro может стать первым, за ним последует Vivo X100 Pro+, а затем Xiaomi 14 Ultra. Также появились подробности о камерах этих смартфонов: предполагается, что Find X7 Pro, Vivo X100 Pro+ и Xiaomi 14 Ultra будут поставляться с LYT-900 (оптимизированная версия датчика IMX989) и технологией DCG для улучшенной фотографии при слабом освещении. Благодаря этим функциям камеры пользователи могут ожидать, что новые устройства будут иметь расширенные характеристики камеры.

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