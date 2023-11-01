Он внесен в базу данных с номером модели — X6528, а сертификация будет действительна до 30 октября 2026 года

Infinix, китайский производитель бытовой электроники, готовится представить свои новые устройства серии Hot 40, и одно из них - смартфон Infinix Hot 40i - уже получило сертификат TDRA в ОАЭ. Это означает, что устройство успешно прошло процедуру сертификации и готово к выходу на рынок.

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Смартфон Infinix Hot 40i был сертифицирован органом по сертификации TDRA и получил регистрационный номер оборудования ER25671/23. Он также был занесен в базу данных с номером модели X6528. Согласно базе данных, будущий смартфон относится к категории мобильных телефонов, и его сертификация будет действительна до 30 октября 2026 года.

Кроме сертификата TDRA, смартфон Hot 40i также получил сертификацию Bluetooth SIG, что подтверждает его совместимость с Bluetooth версии 5.0. Это означает, что пользователи смогут наслаждаться беспроводными соединениями с другими устройствами, такими как наушники, колонки и другие гаджеты, без каких-либо проблем.

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Смартфон Hot 40 также был замечен на платформах сертификации TDRA и Bluetooth SIG, что говорит о том, что и он скоро появится на рынке. Однако, пока что об этих устройствах известно немного, и поэтому нужно ждать новых обновлений и подробностей.