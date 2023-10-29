Созданный исключительно для таких организаций, как Организация Объединенных Наций, при этом гражданские лица даже не смогут его купить.

Как всем известно, Женева является домом для Организации Объединенных Наций, Международного комитета Красного Креста и множества других организаций гуманитарной помощи, которые работают в самых экстремальных регионах земного шара. В связи с этим, Женева — идеальное место для запуска совершенно нового Land Cruiser - GDJ76, произведенного Toyota Gibraltar Stockholdings. Данный внедорожник будет продаваться исключительно организациям гуманитарной помощи, подобным тем, которые упоминались выше. В настоящее время Toyota Gibraltar Stockholdings продает HZJ76, вариант «универсала» в линейке 70-й серии, рассчитанный на перевозку 10 пассажиров., благодаря увеличенному сзади кузову.

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Новый GDJ76 имеет тот же обновленный дизайн, что и современные австралийские и «гражданские» версии, но лишен многих удобств, таких как фары дальнего света (GDJ76 оснащен базовыми галогенными лампами), цифровой приборной панелью или сенсорный экран. Однако он оснащен системой Toyota Active Traction Control (или A-TRAC) с ручной блокировкой ступиц для большей надежности. Фирменная белая краска и черная труба также перенесены с HZJ76.

Новый GDJ76 от Toyota Gibraltar Stockholdings оснащен двигателем 1GD-FTV, 2,8-литровым четырехцилиндровым дизельным двигателем, работающим в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Именно здесь и заключаются основные улучшения: по данным TGS, экономия топлива выросла на 30% по сравнению с предыдущим шестицилиндровым двигателем 1HZ, а мощность также выросла со 129 л.с. до 201 л.с. Выбросы снизились на 30%, и это позволяет GDJ76 соответствовать стандартам выбросов Евро-4, необходимым для эксплуатации в некоторых странах, в которых внедорожник будет работать.

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Представитель TGS отметил, что с GDJ76 пространство под капотом значительно уменьшилось, а это означает, что им придется найти инженерное решение для некоторых требований гуманитарных организаций, таких как двойные батареи, более крупные генераторы и систем, работающих при выключенном двигателе, например, для холодильного оборудования (при транспортировке вакцин). На данный момент поставки GDJ76 гуманитарным организациям начнутся в марте следующего года. Организация Объединенных Наций является одним из первых заказчиков, совершивший значительный заказ на парк внедорожников.