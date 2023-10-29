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Как всем известно, Женева является домом для Организации Объединенных Наций, Международного комитета Красного Креста и множества других организаций гуманитарной помощи, которые работают в самых экстремальных регионах земного шара. В связи с этим, Женева — идеальное место для запуска совершенно нового Land Cruiser - GDJ76, произведенного Toyota Gibraltar Stockholdings. Данный внедорожник будет продаваться исключительно организациям гуманитарной помощи, подобным тем, которые упоминались выше. В настоящее время Toyota Gibraltar Stockholdings продает HZJ76, вариант «универсала» в линейке 70-й серии, рассчитанный на перевозку 10 пассажиров., благодаря увеличенному сзади кузову.
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Новый GDJ76 имеет тот же обновленный дизайн, что и современные австралийские и «гражданские» версии, но лишен многих удобств, таких как фары дальнего света (GDJ76 оснащен базовыми галогенными лампами), цифровой приборной панелью или сенсорный экран. Однако он оснащен системой Toyota Active Traction Control (или A-TRAC) с ручной блокировкой ступиц для большей надежности. Фирменная белая краска и черная труба также перенесены с HZJ76.
Новый GDJ76 от Toyota Gibraltar Stockholdings оснащен двигателем 1GD-FTV, 2,8-литровым четырехцилиндровым дизельным двигателем, работающим в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Именно здесь и заключаются основные улучшения: по данным TGS, экономия топлива выросла на 30% по сравнению с предыдущим шестицилиндровым двигателем 1HZ, а мощность также выросла со 129 л.с. до 201 л.с. Выбросы снизились на 30%, и это позволяет GDJ76 соответствовать стандартам выбросов Евро-4, необходимым для эксплуатации в некоторых странах, в которых внедорожник будет работать.
Представитель TGS отметил, что с GDJ76 пространство под капотом значительно уменьшилось, а это означает, что им придется найти инженерное решение для некоторых требований гуманитарных организаций, таких как двойные батареи, более крупные генераторы и систем, работающих при выключенном двигателе, например, для холодильного оборудования (при транспортировке вакцин). На данный момент поставки GDJ76 гуманитарным организациям начнутся в марте следующего года. Организация Объединенных Наций является одним из первых заказчиков, совершивший значительный заказ на парк внедорожников.