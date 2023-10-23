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Сегодня AnTuTu сообщил, что обнаружил в фоновом режиме текущие результаты предполагаемого MediaTek Dimensity 9300, и его производительность была очень впечатляющей. Согласно предоставленной информации от Antutu, Dimensity 9300 базируется на архитектуре, включающей 4 сверхбольших ядра Cortex-X4 и 4 крупных ядра Cortex-A720, без использования маленьких ядер. Кроме того, по неофициальным данным, ожидается использование процессора с дополнительными ядрами и новой архитектурой, а также наличие графического процессора Immortalis-G720.
Тестовая модель Dimensity 9300 имеет 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти, а ее операционная система основана на Android 14. Общий балл, набранный в тестировании AnTuTu, составил рекордные 2055084 балла. Отметим, что данный результат является первой оценкой AnTuTu V10 для флагманских устройств на платформе Android и установил новый рекорд, превысив отметку в 2 миллиона баллов.
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Однако стоит отметить, что после появления этой информации, блоггер @digitalchatstation заявил о более высоких рабочих показателях процессора Dimensity 9300, которые он лично наблюдал. Это подразумевает, что заявленный выше результат не отражает полную мощность Dimensity 9300.