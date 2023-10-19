Листинг на сайте сертификации Bluetooth SIG показывает, что Tecno Spark 20 Pro будет поддерживать Bluetooth версии 5.3.

Серия смартфонов Tecno Spark 10 была представлена в этом году, и уже сейчас можно ожидать появления ее преемника - серии Tecno Spark 20. Китайский бренд Tecno активно работает над разработкой новых моделей, и недавно были замечены две интересные записи. Во-первых, на сайте сертификации Bluetooth SIG появилась информация о модели Tecno Spark 20C. А во-вторых, ранее в базе данных Geekbench уже был замечен Tecno Spark 20 Pro.

реклама

Интересно, что листинг на сайте сертификации Bluetooth SIG показывает, что Tecno Spark 20 Pro будет поддерживать Bluetooth версии 5.3. Это означает, что пользователи смогут наслаждаться более стабильным и быстрым соединением с другими устройствами. Однако, пока что о новой серии Tecno Spark 20 известно немного подробностей.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Как и в случае с предыдущей серией, ожидается, что Tecno выпустит четыре модели в рамках Tecno Spark 20: Tecno Spark 20, Tecno Spark 20 5G, Tecno Spark 20 Pro и Tecno Spark 20C. Однако, компания пока не раскрывала своих намерений о расширении серии. Но ожидается, что новая серия Tecno Spark 20 будет иметь улучшенные технические характеристики и функциональность по сравнению с предыдущей серией. Возможно, что Tecno представит новые и улучшенные камеры, более мощный процессор и больше оперативной памяти. Кроме того, есть вероятность, что Tecno Spark 20 5G будет иметь поддержку сетей пятого поколения.