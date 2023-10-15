Apple объявит об обновлении линейки продуктов iPad уже во вторник, 17 октября по местному времени

Apple готовится порадовать своих поклонников новыми продуктами iPad. Источник, знакомый с медиа-планами компании, сообщил "SuperChargedNews" о предстоящем брифинге с некоторыми СМИ, на котором Apple планирует представить свои последние новинки. Согласно информации, официальное объявление ожидается уже на следующей неделе, 17 октября. Все подробности будут доступны на официальном сайте компании, и она обещает предоставить максимально ясную и подробную информацию.

Предыдущее обновление продуктов iPad от Apple состоялось в октябре 2022 года, и тогда представили iPad Pro с набором чипов M2 и новый iPad 10. На этот раз ожидается, что обновления коснутся iPad mini, iPad Air и iPad начального уровня. Источники сообщают, что новые модели iPad будут иметь более компактные характеристики, включая более мощные чипы.

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Один из грядущих продуктов - iPad Air нового поколения - будет оснащен чипом M2, который обещает увеличить производительность центрального процессора на 18%, графического процессора на 35% и количество нейронных чипов на 44% по сравнению с текущим чипом M1, который используется в iPad Pro. Это означает, что пользователи смогут насладиться еще более высокой производительностью и улучшенными графическими возможностями. Новый iPad mini, в свою очередь, будет работать на чипе A16 Bionic. Хотя другие значительные улучшения пока не ожидаются, этот чип должен обеспечить более быструю и эффективную работу устройства.

Несмотря на отсутствие значительных изменений, новый iPad Air, скорее всего, сохранит дизайн прошлого года и экран размером 10,9 дюйма. Однако стоит отметить, что поддержка технологии ProMotion с частотой 120 Гц, которая присутствует в iPad Pro, возможно не будет включена в новую версию iPad Air. Максимальный объем памяти останется неизменным и составит 8 ГБ. Однако одно из возможных обновлений для iPad Air - добавление поддержки Wi-Fi 6E, которая пока доступна только на 11-дюймовом и 12,9-дюймовом iPad Pro.

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Отдельно стоит отметить, что появились слухи о том, что Apple намерена решить проблему с "желеобразным экраном" у iPad mini. Так что если планируете приобрести эту модель в ближайшем будущем, может быть разумно подождать официального анонса, чтобы быть уверенным в получении обновленной версии.