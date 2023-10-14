Данный астероид, возможно, обнаженное ядро ​​планеты, которое еще не завершило формирование и он может раскрыть подробности происхождения Солнечной системы.

Космическое аппарат НАСА, который стартовал 13 октября с космодрома во Флориде, вызывает огромный интерес в научном сообществе и среди космических энтузиастов. Стоимостью 1,2 миллиарда долларов США, этот корабль отправился в путешествие к астероиду Психея, который обладает рядом уникальных особенностей.

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По предварительным данным, Психея является самым крупным металлическим объектом в Солнечной системе и, возможно, ядром недообразовавшейся планеты. Ученые надеются, что изучение Психеи позволит им более полно осветить процессы, происходившие в Солнечной системе много миллиардов лет назад. Хотя на данный момент нет полной уверенности в том, состоит ли Психея полностью из металла, ученые надеются обнаружить на ее поверхности металлические образования.

Однако, чтобы достичь астероида, космическому аппарату "Психея" потребуется некоторое время. Ожидается, что он прибудет на место не ранее 2029 года. Пока ученые ждут этого важного события, они уже начали наименовать геологические особенности, которые они обнаружат на поверхности Психеи, в честь хэви-метал-групп. Этот необычный подход помогает поддерживать энтузиазм и придает миссии дополнительную энергию. Интересно отметить, что бывший вокалист метал-группы Pantera выпустил композицию, посвященную этой миссии, называя Психею "астероидом громадной силы" и называя это событие "звездным часом НАСА". Это еще раз подчеркивает значимость и важность данной экспедиции.

В Солнечной системе насчитывается более миллиона астероидов, преимущественно состоящих из камня или смеси камня и льда. Однако астероиды М-типа, предположительно, состоят главным образом из металлов, таких как железо и никель, представляют особый интерес для ученых. Психея, с диаметром около 220 километров, является самым крупным астероидом М-типа и, вероятно, является обнаженным ядром древней протопланеты. Недавние наблюдения с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба, о которых сообщалось на планетарной конференции в Сан-Антонио, штат Техас, 2 октября, намекают на то, что Психея может даже содержать воду, которая может быть связана с минералами, смешанными с металлическими зернами.

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Миссия к астероиду Психея представляет уникальную возможность для научного сообщества расширить наши знания о процессах формирования планет и событиях, происходивших в Солнечной системе много миллиардов лет назад. Ученые и космические энтузиасты с нетерпением ожидают прибытия космического аппарата "Психея" к этому загадочному астероиду и надеются на захватывающие открытия, которые будут сделаны во время этой миссии.