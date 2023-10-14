Не исключается возможность выхода этого автомобиля на рынок в качестве производной модели Fengshen Haohan.

Компания Dongfeng Fengshen из Китая раскрыла официальные изображения и некоторые информацию о первом полностью электрическом внедорожнике модели SKY EV01. Автомобиль, который разработан на уникальной электрической платформе DSMA-E, представляет собой большой пятиместный внедорожник.

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Внешний вид нового автомобиля выполнен в стиле, который они называют «авиационной эстетикой», и оснащен закрытой решеткой радиатора и разделенными фарами, в то время как его дизайн остается относительно простым. Общий дизайн кузова нового авто практически не отличается от Dongfeng Fengshen Haohan, который был выпущен ранее: длина, ширина и высота составляют соответственно 4670/1900/1613 мм, а колесная база - 2775 мм. Новый автомобиль имеет такую же ширину, высоту и колесную базу, как у Haohan, однако его длина увеличилась на 20 мм.

В интерьере нового авто говорят, что были использованы элементы дизайна "Звездного линкора". Он оснащен 10,25-дюймовой приборной панелью и 13,2-дюймовым центральным экраном управления. Сидения обладают 6-позиционной электрической регулировкой для водителя. В автомобиле также имеется ароматизатор салона, светодиодные фары, задние дефлекторы обдува и другие возможности. Что касается мощности, автомобиль оснащен одним двигателем, который может развивать максимальную мощность в 120 кВт, максимальный крутящий момент - 240 Н•м и с запасом хода 445 км в условиях CLTC.