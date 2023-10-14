Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Представлена ​​первая модель электрического внедорожника Dongfeng Fengshen SKY EV01
Не исключается возможность выхода этого автомобиля на рынок в качестве производной модели Fengshen Haohan.

реклама

Компания Dongfeng Fengshen из Китая раскрыла официальные изображения и некоторые информацию о первом полностью электрическом внедорожнике модели SKY EV01. Автомобиль, который разработан на уникальной электрической платформе DSMA-E, представляет собой большой пятиместный внедорожник.

реклама

Внешний вид нового автомобиля выполнен в стиле, который они называют «авиационной эстетикой», и оснащен закрытой решеткой радиатора и разделенными фарами, в то время как его дизайн остается относительно простым. Общий дизайн кузова нового авто практически не отличается от Dongfeng Fengshen Haohan, который был выпущен ранее: длина, ширина и высота составляют соответственно 4670/1900/1613 мм, а колесная база - 2775 мм. Новый автомобиль имеет такую же ширину, высоту и колесную базу, как у Haohan, однако его длина увеличилась на 20 мм.

В интерьере нового авто говорят, что были использованы элементы дизайна "Звездного линкора". Он оснащен 10,25-дюймовой приборной панелью и 13,2-дюймовым центральным экраном управления. Сидения обладают 6-позиционной электрической регулировкой для водителя. В автомобиле также имеется ароматизатор салона, светодиодные фары, задние дефлекторы обдува и другие возможности. Что касается мощности, автомобиль оснащен одним двигателем, который может развивать максимальную мощность в 120 кВт, максимальный крутящий момент - 240 Н•м и с запасом хода 445 км в условиях CLTC.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

#электромобили #автомобили #электромобиль #автомобиль #автомобилестроение #автомобилист #автомобили из #dongfeng #sky ev01
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Tesla Model Y стала самой продаваемой машиной в мире, потеснив Toyota Corolla
Kia дебютирует с электромобилем EV5 наряду с двумя новыми доступными концептами
Avto.ru запустил нейросеть для создания объявлений о продаже автомобилей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новая версия танка Abrams M1E3 оказалась "до боли" похожа на Т-14 Армата
4
Французский журналист посетил сеть ресторанов «Вкусно и точка» и рассказал о качестве бургеров в РФ
17
Raytheon создаст революционный вращающийся детонационный двигатель для DARPA
8
Россия потратит на создание полупроводниковой отрасли 100 млрд рублей, но получит 350-нм тепроцесс
20
Пользователь из Индонезии купил новый 20-ядерный процессор Core i7-14700K за неделю до начала продаж
7
Российский ВПК способен покрывать все потери основных боевых танков Т-90М в рамках Спецоперации
2
Писатели и поэты работают на искусственный интеллект, чтобы он мог лучше писать
1
104 смартфона Xiaomi получат MIUI 15 на Android 14 – рассылка начнётся в октябре 2023 года
1
Honor X9B с процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 и 12 ГБ оперативки прошёл тест GeekBench
+
Honda создала новое электронное сцепление, делающее левый рычаг мотоцикла ненужным
1
С 1 января 2024г самогон, спотыкач и хреновуху в России придётся «гнать» по новому стандарту ГОСТ
1
В России начнут постройку новых самолётов Ан-124
5
В следующем году в России собираются выпустить свыше 55 отечественных авиадвигателей ПД-8 и ПД-14
10
Почему продажа 24 датских F-16 Аргентине была срочно санкционирована Вашингтоном
1
Лотерейный билет Powerball выиграл джекпот в размере 1,76 миллиарда долларов
+
Мошенники рассылают фейковые письма якобы от лица Роскомнадзора
1
Microsoft заблокировала возможность бесплатного обновления Windows 11 для пользователей Windows 7
5
В Швеции планируют модернизировать танки Stridsvagn 122 после их уничтожения армией РФ в СВО
1
Норвегия отказалась от покупки немецких танков Leopard 2
2
Тиктокер поставил задачу выпить 2 000 банок пива за 200 дней
13

Популярные статьи

Россия отправила истребитель МиГ-31 на околоземную орбиту для перехвата самолетов
23
GeForce Experience - так ли он нужен обычному пользователю, выясняем
49
Military Watch: российский истребитель Су-57 обладает уникальным ракетным арсеналом
25
Почему AppImage это очередной костыль, но не решение проблемы Linux
38
"Оно" - одна из лучших экранизаций произведений Стивена Кинга
+
Тест и обзор кулера PentaWave Z06D
14
ХАМАС показал в действии применяющиеся для ударов по Израилю беспилотники Zouari
3
События последних дней показали, что движением ХАМАС управлять невозможно — Западные эксперты
7
18.10.2023 - последний срок закрытия сделки между Microsoft и Activision Blizzard
15
ТОП-5 кулеров для процессора Intel Core i5-12400F
11

Сейчас обсуждают

Александр Баранов
10:56
Во вкусно и точка можно досыта наесться этой пародией на макдоналдс, нуну..
Французский журналист посетил сеть ресторанов «Вкусно и точка» и рассказал о качестве бургеров в РФ
Том Сойер
10:56
Поставил на 12400 кулёк se225xt v2, хороший, тихий, с запасом поставить камень посерьёзнее.
ТОП-5 кулеров для процессора Intel Core i5-12400F
Том Сойер
10:53
Ключевые слова 6 лет, и сейчас норм Zalman уже нет.
ТОП-5 кулеров для процессора Intel Core i5-12400F
Евгений Ковалев
10:52
Что же вы хамит-то сходу начинаете. Акции "кушаю", не жалею. Как иностранные, так и российские. IPO - это в первую очередь прозрачность бизнеса. Публичным компаниям куда сложнее (это не значит, что не...
Французский журналист посетил сеть ресторанов «Вкусно и точка» и рассказал о качестве бургеров в РФ
Кирилл Катровский
10:51
Господа, давайте ждать, когда он начнёт Арч по Вики ставить, а потом Gentoo по Хендбуку. Тогда и повеселимся.
Проверяю, можно ли установить OBS Studio в Linux из официальных DEB пакетов
Евгений Ковалев
10:50
Так я там практически не бываю. Речь о том, что писать надо то, что есть. А то "молочный коктейль" без молока так себе молочный. Да фиг с ними, тот кто этот "молочный" коктейль берет, тот делает свой ...
Французский журналист посетил сеть ресторанов «Вкусно и точка» и рассказал о качестве бургеров в РФ
Показывал 3_14sUn
10:49
Думать - это не твое. Валотьке Питерскому расскажи, как у нас все замечательно с чипами.
Honor X9B с процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 и 12 ГБ оперативки прошёл тест GeekBench
Блейд
10:48
Я не могу на телефоне в игры играть, в виду физических проблем с руками и пальцами. А это же главное для игры на телефоне. А Майкопское я и так могу купить , даже продавать ничего не надо
ТОП-5 кулеров для процессора Intel Core i5-12400F
Alxndr
10:46
Заголовок о чем ? 350 - нм это уровень 97-го года и к тому же устаревший по отношению к заявленному как уже имеющийся в 190-нм. Потрятят 100 лярдов чтобы еще откатиться назад ???
Honor X9B с процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 и 12 ГБ оперативки прошёл тест GeekBench
Velyurov
10:45
В хонкай и на телефоне можно поиграть. Продай свой комп, а деньги перечисли в поддержку сионистской военщины. Или купи газель Майкопского.
ТОП-5 кулеров для процессора Intel Core i5-12400F
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем