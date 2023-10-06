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СтарыйДед
Samsung выпускает технологию Zoom Anyplace для улучшения фотографий движущихся объектов
Эта технология в основном использует технологию отслеживания AI для автоматического отслеживания и захвата объектов в реальном времени.

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Компания Samsung представила сегодня не только новый процессор Exynos 2400, но и инновационную технологию Zoom Anyplace, использующую 200-мегапиксельный сенсор Samsung. Она позволяет делать крупные планы со съемкой с увеличением до 4x, не ухудшая качество изображения.

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Многие мобильные телефоны, включая устройства Samsung, страдают от размытости при фотографировании движущихся объектов. Samsung надеется решить эту проблему с помощью технологии Zoom Anyplace. Представители Samsung заявили, что данная технология основана на системе искусственного интеллекта для автоматического отслеживания и захвата объектов в реальном времени. Она работает в полноэкранном режиме, записывая каждый момент и предоставляя детальную информацию о съемке. Несмотря на то, что Samsung не сообщила подробностей о технологии Zoom Anyplace, можно предположить, что она будет включена в Galaxy S24 Ultra. Это может значительно улучшить качество фотографий и решить проблему задержки затвора.

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Кроме того, Samsung анонсировала новые датчики технического зрения ISOCELL Vizion, интеллектуальный процессор для здоровья и следующего поколения модем 5G, который поддерживает внеземные сети NB-IoT. Дополнительная информация о данных новинках пока не разглашается.

#samsung #технологии #инновации #инновационная технология #инновация #инновационная система
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