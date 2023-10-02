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СтарыйДед
Volvo делится изображениями нового минивэна EM90, демонстрируя большую квадратную заднюю часть
На новых изображениях видны различия с недавно выпущенными моделями Volvo EX90 и EX30.

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Volvo продолжает дразнить своим первым электрическим минивэном EM90, выпуская новые изображения автомобиля. Новые фотографии демонстрируют большую квадратную заднюю часть и элегантный дизайн. Шведский автопроизводитель впервые представил EM90 в августе, объявив о нем публично. Volvo разрабатывает электрический минивэн после того, как Цинь Пейджи, президент Volvo Cars в Китае, представил электромобиль во время презентации в начале этого года.

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В Volvo заявляют, что EM90 создан так, чтобы максимально эффективно проводить время, находясь в автомобиле, описывая его как скандинавскую гостиную в движении. Вместо того, чтобы просто добираться из точки А в точку Б, первый электрический минивэн Volvo создает место для Вашей жизни.

На новых изображениях EM90 виден новый дизайн спереди и массивная задняя часть. По имеющимся данным, EM90 будет основан на ZEEKR 009, полностью электрическом минивэне с запасом хода более 500 миль. Поскольку Volvo и ZEEKR принадлежат Geely, совместное использование компонентов не является чем-то необычным. Volvo EM90 будет базироваться на платформе Geely SEA, но будет обладать уникальным дизайном шведского автопроизводителя.

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Также можно увидеть различия на новых изображениях, по сравнению с недавно выпущенными моделями Volvo EX90 и EX30. Он отличается новой решеткой радиатора и светящимся логотипом спереди. Задняя часть также имеет новый дизайн задних фонарей. Volvo EM90 выглядит как многообещающий новый электрический минивэн. Он дебютирует в мире 12 ноября. Ожидается, что автомобиль будет доступен в Европе и Китае в следующем году.

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