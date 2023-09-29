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СтарыйДед
Рендер Samsung Galaxy S24 показывает более «прямоугольные» края
Еще одним важным изменением в конструкции является появление сбоку UWB (сверхширокополосной) антенны. Хотя Samsung Galaxy S23+ и S23 Ultra поддерживают UWB.

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Источник различных инсайдерских новостей @Onleaks сегодня поделился визуализацией стандартной версии Samsung Galaxy S24 с высоким разрешением. На передней панели по-прежнему используется 6,1-дюймовый экран, а боковая часть корпуса претерпела очевидные изменения, но при этом сохраняя общий дизайн линейки смартфонов.

В отличие от закругленных краев предыдущего поколения, Samsung Galaxy S24 будет иметь прямые углы. Этот дизайн кажется более «квадратным», если держать его в руках, и ожидается, что у разных пользователей будут разные мнения.

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Еще одним важным изменением в конструкции является появление сбоку UWB (сверхширокополосной) антенны. Хотя Samsung Galaxy S23+ и S23 Ultra поддерживают UWB.

Что касается параметров, стандартная версия Samsung Galaxy S24 будет иметь размеры 147 х 70,5 х 7,6 мм, тогда как для у Samsung Galaxy S23 — 146,3 х 70,9 х 7,6 мм.

Задняя часть корпуса практически такая же, как и в предыдущем поколении, с тремя независимыми модулями камеры и светодиодной вспышкой рядом с ними.

Сообщается, что Galaxy S24 стандартно поставляется с 6,1-дюймовым прямым экраном Dynamic AMOLED с максимальной частотой обновления 120 Гц, поддерживает HDR10+ и защиту Gorilla Glass. Опираясь на репутацию Samsung в области экранов AMOLED, пользователи могут ожидать, что дисплей Galaxy S24 будет отличаться превосходной точностью цветопередачи, четкостью и впечатляющей пиковой яркостью.

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Если говорить о технических характеристиках, стандартная версия Samsung Galaxy S24 будет использовать процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и, как ожидается, будет иметь встроенный аккумулятор емкостью 3900-4000 мА*ч.

#samsung #смартфон #samsung galaxy #смартфон antutu #samsung galaxy s24 ultra #samsung galaxy s24
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