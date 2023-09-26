Отличием Apple Dynamic Island от версии OnePlus является то, что в последнем данная фишка работает только для функции записи экрана.

OxygenOS 14, основанная на Android 14, уже не за горами и вносит серьезные изменения в телефоны OnePlus. Одним из этих изменений является новый пользовательский интерфейс, похожий на Dynamic Island, но только в одном конкретном случае на телефонах OnePlus.

Интересное открытие: похоже, что один из новых элементов OxygenOS 14 заимствует что-то из пользовательского интерфейса Apple. Появилось видео, на котором виден небольшой информационный блок в верхней части устройства, на котором установлено неизданное программное обеспечение. На этом блоке отображается таймер, отсчитывающий отсчет, и при нажатии более секунды открывается полное окно. Хотя анимация не такая плавная, как в iOS, но на сходство стоит обратить внимание.

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Этот дизайн имеет все признаки функции Apple Dynamic Island на последних iPhone. Однако эта функция является постоянной и в приложениях телефона и в целом. А в версии OnePlus — нет.

Насколько можно судить, эта функция, подобная Dynamic Island, на телефонах OnePlus работает только для приложения записи экрана на телефоне. Когда запись начинается, в левом верхнем углу экрана отображается интерактивный блок. Он даже не расположен посередине, а скорее похож на блок, который появляется в Android 13 во время вызова. Несмотря на то, что это не 100% копия Dynamic Island, вызывает сомнения в оригинальности изобретения данной функции.

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OnePlus не давал публичных заявлений о том, когда OxygenOS 14 будет доступен. Предполагается, что это произойдет вскоре после того, как Google выпустит Android 14, поскольку OnePlus почти полностью подробно описал новую ОС.