Для сокращения затрат Kia EV4 будет работать на платформе Hyundai E-GMP с мощностью 400 В.

На тестах был замечен новый электрический кроссовер Kia, которым, судя по всему, будет предстоящий EV4. Ожидается, что EV4 станет субкомпактным электрическим кроссовером Kia со стартовой ценой менее 30 000 долларов (~2 900 000 рублей).

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Kia уже представила свой флагманский электрический внедорожник EV9 и меньшего размера EV5, но еще более компактный кроссовер уже проходит различные тестирования.

Kia EV4 недавно был замечен в Южной Корее и Европе, демонстрируя меньший, но такой же квадратный дизайн, как у EV9. Несмотря на полный камуфляж, электрический кроссовер оснащен вертикально расположенными светодиодными фарами, вероятно, включая дневные ходовые огни Kia «звездная карта». Также стоит ожидать другие элементы новой дизайнерской темы Kia «Opposites United», такие как полноразмерная светодиодная полоса сзади и обновленный логотип Kia.

Скорее всего, он будет работать на платформе Hyundai E-GMP (используется для полностью электрических моделей Kia и Hyundai), но есть предположение, что для сокращения затрат он может использовать платформу на 400 В.Сьерд Книппинг, вице-президент по маркетингу и продукции Kia Europe, ранее сказал, что не всем автомобилям нужна технология 800 В. В связи с этим они могут использовать собственную технологию 400 В в некоторых автомобилях. Они хотят посмотреть, смогут ли сегменты рынка, которые они обслуживают, иметь производные платформы или нужна новая платформа. Хотя есть доля вероятности, что Kia предложит две версии: более дешевую с 400 В и более дорогую с 800 В.

Хотя новые изображения не несут ничего нового, тот факт, что он был замечен на дорогах, сам по себе может говорить о многом. Kia еще не сообщила, выйдет ли EV5 в различных странах, поскольку это будет первый электромобиль автопроизводителя, построенный в Китае. Может быть меньший EV4 займет место в качестве замены электрической Soul.

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Внутри EV4, скорее всего, будет иметь цифровую приборную панель с двумя экранами, аналогичную той, что показана в EV5. Скорее всего больше о Kia EV4 получится узнать только тогда, когда он будет официально представлен позднее в этом году или в начале 2024 года.