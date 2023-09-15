Включение гоночных элементов в дизайн телефона символизирует скорость и страсть и предназначено больше для молодых пользователей.

Компания Transsion Infinix в июне выпустила мобильный телефон Note 30 VIP, включая Symphony Black и Glacier Blue (который появился в России в начале июля). Теперь Transsion выпустила специальную версию мобильного телефона под названием Infinix Note 30 VIP Racing Edition. Infinix в партнерстве с Designworks BMW Group выпустила Note 30 VIP Racing Edition, который, по словам компании, включение гоночных элементов в дизайн телефона символизирует скорость, производительности и страсть к гонкам.

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По имеющимся данным, дизайн Infinix Note 30 VIP Racing Edition вдохновлен уличными гонками. На задней крышке использована технология 3D Lighting Leather, позволяющая легендарной трехцветной световой полосе BMW сиять сквозь текстуру черной кожи. Infinix заявили, что световая полоса указывает на состояние телефона с помощью различных световых узоров. Кроме того, Infinix Note 30 VIP Racing Edition на задней крышки имеется клетчатый дизайн в виде флага, а портативная часть имеет небольшой треугольник для улучшения захвата, как и в случае с ноутбуком Infinix Note 30 VIP Racing Edition.

Эта модель также оснащена глубоко настраиваемой операционной системой, которая включает в себя тему, которая сочетается со световой полосой на задней крышке, и даже имеет дизайн, похожий на «Smart Island» от Apple, который отображает такую информацию, как телефонные звонки, в центр экрана.

Кроме того, Infinix Note 30 VIP Racing Edition поставляется со специальной розничной упаковкой в стиле BMW и дополнительными аксессуарами, включая беспроводное зарядное устройство мощностью 15 Вт и наушники TWS. Infinix также предлагает VIP-привилегии клиентам Racing Edition, включая эксклюзивную поддержку, услуги приоритетного ремонта и другие расширенные VIP-привилегии.

Тем не менее, аппаратные характеристики Infinix Note 30 VIP Racing Edition такие же, как и у обычной версии, оснащенный процессором MediaTek Dimensity 8050 SoC, 6,67-дюймовым экраном AMOLED с разрешением FullHD+ 120 Гц, основной камерой 108 МП, фронтальной камерой 32 МП и стереодинамиками, настроенными JBL. Этот смартфон также оснащен подэкранным сканером отпечатков пальцев, а также аккумулятором емкостью 5000 мА*ч, проводной зарядкой 68 Вт и беспроводной зарядкой 50 Вт. Цена составляет 315 долларов США (30 300 рублей). Будет ли он продаваться в России пока неизвестно.