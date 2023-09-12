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Выпущены умные часы Apple Watch Ultra 2, оснащенные экраном с яркостью 3000 нит
Умные часы Apple Watch Ultra 2 оснащенны новым процессором S9 и сверхширокополосным чипом второго поколения.

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Apple на проходящем мероприятии представила умные часы Apple Watch Ultra 2, оснащенные новым процессором S9 и сверхширокополосным чипом второго поколения. В Apple Watch Ultra 2 используется чип S9, который имеет на 60 % больше транзисторов и работает на 30 % быстрее, чем чип S8, использовавшийся в оригинальных Apple Watch Ultra. По данным Apple, чип S9 также имеет четырехъядерный нейронный движок, который может ускорять нейронные задачи до 2 раз. В Apple Watch Ultra 2 используется новый сверхширокополосный чип второго поколения, который упрощает поиск iPhone с помощью Apple Watch Ultra, а также поддерживает точный поиск.


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Дисплей Apple Watch Ultra 2 с яркостью 3000 нит является самым ярким среди дисплеев Apple Watch.

Apple Watch Ultra 2 также поддерживает новый жест щелчка двумя пальцами. Одновременное касание указательного и большого пальцев друг друга позволяет выполнять такие операции, как ответ на вызов, завершение вызова, приостановка будильника, воспроизведение или приостановка музыки и т. д.

Внешний вид Apple Watch Ultra 2 не изменился, а корпус на 95% состоит из переработанного титана. Также появился новый циферблат Modular Ultra, а благодаря датчику внешней освещенности ночной режим теперь автоматически включается в темноте. Кроме того, приложение Depth теперь сохраняет журнал каждого сеанса в фитнес-приложении.

Время автономной работы Apple Watch Ultra 2 также составляет 36 часов и 72 часа в режиме пониженного энергопотребления.

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