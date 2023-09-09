Было показано последнее фото с дизайном консоли,а в настоящее время налаживается пробное производство и готовятся предварительные заказы

Спустя более года основатель бренда AYANEO @台大哥 в очередной раз опубликовал уникальную информацию относительно своего портативного устройства с раздвижной крышкой, получавшего название "AYANEO SLIDE". Он сказал, что на этот раз была представлена «уже окончательная фотография дизайна» этого портативного устройства. Из этого следует, что окончательный стиль, подбор цветов и расположение клавиш уже больше не будут изменяться. Кроме того, @台大哥 сообщил, что AYANEO SLIDE недавно организовала первое пробное производство и готовится к некому «неожиданному предварительному заказу».

реклама

Судя по опубликованным изображениям, портативное устройство имеет горизонтальный выдвижной экран. В целом используются оранжево-белый и оранжево-черный цвета. А также оно имеет полнофункциональную раскладку клавиатуры Windows.

AYANEO Slide, как ожидается, будет оснащен процессором AMD R7 7840U и будет иметь экран с регулируемым углом наклона. Ожидается что этот экран у AYANEO Slide может стать «самым лучшим экраном среди 6-дюймовых портативных устройств с ОС Windows». AYANEO Slide имеет все особенности портативных консолей AYANEO, такие как стики и триггеры Холла.