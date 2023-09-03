Среди фотографий самыми интересными считаются те, на которых видно, что Tesla тестирует двухмоторную версию Cybertruck

Администратор форума Cybertruck Owners Club недавно опубликовал несколько фотографий двухмоторной версии электрического пикапа Tesla Cybertruck. Судя по представленным фотографиям, передняя часть Cybertruck имеет огромные угловатые формы, выполненные в футуристическом стиле. Фары расположены над кузовом, а изогнутое лобовое стекло создает впечатление стремительности.

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Салон Cybertruck просторен и минималистичен, большую часть передней панели занимает огромный горизонтальный дисплей. На него выводится информация о рулевом управлении и другие основные функции, а остальные органы управления выполнены в минималистичном дизайне.

Также среди фотографий, представленных на этот раз, наиболее интересными являются те, на которых видно подтверждение тому, что Tesla тестирует двухмоторную версию Cybertruck. Илон Маск ранее заявлял, что Cybertruck будет иметь версии с одним, двумя и тремя двигателями, а изображения впервые доказывают, что версия с двумя двигателями существует и активно тестируется.

На форуме также был представлен аккумуляторный блок. Но показанный на этот раз аккумулятор может быть всего лишь прототипом, и в конечной версии будут внесены изменения или даже поставлен вообще другой аккумулятор.

Пока нет информации о выпуске первого варианта Cybertruck, но эти изображения подтверждают, что Tesla активно ведёт разработку прототипов и работает над дальнейшим совершенствованием дизайна и характеристик автомобиля.