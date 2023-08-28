Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед За пост начислено вознаграждение
Летающий автомобиль Xpeng X2 успешно пересёк реку, преодолев 1,5 км, проведя в воздухе 4 минуты
Летающий автомобиль взлетел с левого берега реки и приземлился на площади Чжоутоу, отмечая важный момент в развитии технологии

реклама

В последние дни мир свидетельствовал удивительному событию в мире транспорта: стартап AeroHT, с поддержкой компании Xpeng, объявил о успешном перелете своего летающего автомобиля Xpeng X2 через реку Сянцзян. Это значительное достижение отмечает важный момент в развитии технологии летающих автомобилей.

реклама

Xpeng X2, который взлетел с левого берега реки, преодолел расстояние в 1,5 километра, приземлившись на площади Choutou Square всего за четыре минуты. Этот инновационный автомобиль, разработанный компанией AeroHT, ранее известной как Heitech, имеет впечатляющую историю. Основанная в 2013 году Дереком Чжао и финансируемая генеральным директором компании XPeng Хэ Сяопэном, AeroHT уже представила пять поколений летающих автомобилей. Проект Xpeng X2 был спонсирован компанией Xpeng и получил финансирование серии А в размере более 500 миллионов долларов в 2021 году.

Размеры Xpeng X2 составляют 5172/5124/1362 мм, а в сложенном виде - 4949/2113/2055 мм. Этот летающий автомобиль весит 680 килограмм и способен перевозить двух пассажиров весом до 80 килограмм каждый.  Фюзеляж основан на использовании углеродного волокна, что позволяет достичь оптимального сочетания прочности и легкости.

Одной из ключевых особенностей Xpeng X2 является его конструкция октокоптера. В отличие от других летательных аппаратов, оснащенных четырьмя двигателями, Xpeng X2 имеет восемь двигателей и пропеллеров, расположенных на каждой "руке". Это обеспечивает автомобилю большую тягу и возможность продолжения полета даже при выходе из строя одного двигателя. Кроме того, в случае отказа нескольких двигателей, встроенный парашют гарантирует безопасную посадку.

Согласно официальному сайту AeroHT, Xpeng X2 может продолжительное время находиться в полете, достигая максимальной продолжительности в 25 минут. Компания планирует выпустить серийную версию автомобиля на рынок в 2025 году, которая будет обладать еще большей дистанцией полета.

Перед достижением этого важного момента в развитии технологии, Xpeng X2 прошел более 4000 испытательных полетов и успешно справился с тестами в различных условиях, включая городские центры. Перелет через реку Сянцзян стал значимым событием, подтверждающим надежность и потенциал данного летающего автомобиля.

Летающие автомобили представляют собой новую эру в транспортной индустрии, открывая возможности для ускорения перемещения и преодоления проблем пробок на дорогах. Развитие таких инновационных технологий, как Xpeng X2, позволяет нам взглянуть в будущее, где летающие автомобили станут обычным средством передвижения, обеспечивая удобство и эффективность в нашей повседневной жизни.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#летающие автомобили #летающий автомобиль #летающие электромобили #летающий робот #летающий электромобиль #летающий
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Китайская компания Guangdong Huitian представила очередной прототип летающего электромобиля
В Китае представили летающий автомобиль, напоминающий Хаммер с пропеллерами
Взлет и посадку китайского летающего электромобиля XPeng засняли на видео
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Испанская пресса высокого оценила истребитель-бомбардировщик Су-30СМ2
6
Два украинских МиГ-29 столкнулись в небе над Житомирской областью
17
ВСУ начали применять рыболовные сети и сетку рабицу для защиты от российских Ланцетов
4
Премьер Канады заявил, что страны G7 якобы всегда знали, что конфликт на Украине примет затяжной характер
1
Опыт СВО доказал, что российский снаряд «Краснополь» намного точнее и универсальное M982 Exalibur
22
Дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил гаубицу M777 ВСУ, вызвав сильный пожар боекомплекта
+
В Сети появились кадры поражения FPV-дроном американского БТР ВСУ с последующим возгоранием боекомплекта
+
Глава украинской разведки Кирилл Буданов пережил 10 покушений
3
Опубликован топ-12 худших видеокарт последних лет
32
GeForce GTS 250 за 500 рублей проверили в играх — GTA V, CS:GO и хиты прошлого летают с высоким FPS
8
Украина применила новое оружие для удара по российскому ЗРК С-400 "Триумф" в Крыму - секретарь ВСУ
5
iPhone и Apple Watch могут научиться анализировать работу органов дыхания
+
Il Sole 24 Ore: в Италию прибыли почти 2 тысячи мигрантов за сутки на 63 лодках
+
Настольные процессоры Intel Core 14-го поколения впервые появились в ассортименте ритейлера
3
Министр обороны Украины считает, что «контрнаступление» ВСУ идёт по плану
2
Крупнейший в мире авианосец ВМС США «Джеральд Р. Форд» зашёл в турецкий порт в Антальи
5
В Бахмуте погиб боец ЧВК «Вагнер» с позывным «Бибер», которого оставил в городе Пригожин
5
Украинские ВВС потеряли трёх лучших пилотов во время боевого вылета, в т.ч. "Призрака Киева"
3
Для нормальной жизнедеятельности колонии на Марсе достаточно 22 человек, показало исследование
3
Илон Маск прокомментировал крушение самолета Пригожина
+

Популярные статьи

ТОП-12 мифов о материнских платах для компьютеров
17
Почему я не покупаю, никогда не покупал и не стану покупать видеокарты AMD и всегда выбираю NVIDIA
56
Да что ты такое - разбираю Lenovo H515
4
Разоблачение якобы русского хакера Empress, правда или вымысел
13
Собираю игровой ПК под разгон за 750 000р для очень богатых геймеров - когда торг неуместен
28
Мой эксперимент с видеокартой RX 470 4GB для майнинга
1
Краткий тест Athlon II X4, или сказ о (не)нужности L3-кэша
30
О путях развития ЧВК «Вагнер» без Евгения Пригожина
6
Как Китай создал свой лучший истребитель J-20 из российского МиГ 1.44 и почему у нас этого не смогли
3
Итоги гоночного уик-энда 26-27 августа
1

Сейчас обсуждают

Vito Vago
15:58
Не по слухам... "yandex" не может даже настроить ВХОД на почтовый ящик, созданный у них. Правда, вход из другой страны.
«Яндекс» первым в России запустил создание видео с помощью нейросети
Андрей хохо
15:58
Одно чучело говорило, что 70% вооружения второй армии мира перевооружены. В итоге 1,5 годы спецвойны с имеющим аналоги шумерским царством, а воз и от изюма отьехал, и Сумы с Херсоном отошли...
Опыт СВО доказал, что российский снаряд «Краснополь» намного точнее и универсальное M982 Exalibur
Truth Seeker
15:56
Так императрица транс)
Разоблачение якобы русского хакера Empress, правда или вымысел
Джон Коннор
15:55
Так он больше всех и обсирает Нвидию, у него пачки поломанных, я после его видео и начал в сторону АМД смотреть
Почему я не покупаю, никогда не покупал и не стану покупать видеокарты AMD и всегда выбираю NVIDIA
Mur
15:54
Так, что ещё удивительней, что Украина платит России за "грязый" (так говорят украинские чиновники) российский газ, а также берет "кровавые деньги путинского режима" за его транспортировку в Европу.
Bloomberg: Запад не может преодолеть зависимость от российского урана
Джон Коннор
15:54
По гарантии её не поменяют, заберут на месяц тестировать, потом напишут отказ, у них схемы отработаны из-за майнеров
Почему я не покупаю, никогда не покупал и не стану покупать видеокарты AMD и всегда выбираю NVIDIA
Джон Коннор
15:51
GTX960 у друга тоже трребовала снижения частот, иначе зависала. Я еще удивлялся, а это получается не редкость.
Почему я не покупаю, никогда не покупал и не стану покупать видеокарты AMD и всегда выбираю NVIDIA
Григорий Гузиков
15:51
Пресса, это наверное лётчики испытатели, могут оценку делать
Испанская пресса высокого оценила истребитель-бомбардировщик Су-30МС2
Mur
15:51
Согласен. Скаклы и без них несут огромные потери.
Артиллерия РФ впервые применила кассетные термические боеприпасы – видео огненного «Армагеддона»
Джон Коннор
15:50
RX7600 я взял за 25000р с учетом кешбека. Сейчас тоже можно взять за 26000р. Кто-то за 22000р успел купить в начале июля.
Почему я не покупаю, никогда не покупал и не стану покупать видеокарты AMD и всегда выбираю NVIDIA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем