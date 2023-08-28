Летающий автомобиль взлетел с левого берега реки и приземлился на площади Чжоутоу, отмечая важный момент в развитии технологии

В последние дни мир свидетельствовал удивительному событию в мире транспорта: стартап AeroHT, с поддержкой компании Xpeng, объявил о успешном перелете своего летающего автомобиля Xpeng X2 через реку Сянцзян. Это значительное достижение отмечает важный момент в развитии технологии летающих автомобилей.

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Xpeng X2, который взлетел с левого берега реки, преодолел расстояние в 1,5 километра, приземлившись на площади Choutou Square всего за четыре минуты. Этот инновационный автомобиль, разработанный компанией AeroHT, ранее известной как Heitech, имеет впечатляющую историю. Основанная в 2013 году Дереком Чжао и финансируемая генеральным директором компании XPeng Хэ Сяопэном, AeroHT уже представила пять поколений летающих автомобилей. Проект Xpeng X2 был спонсирован компанией Xpeng и получил финансирование серии А в размере более 500 миллионов долларов в 2021 году.

Размеры Xpeng X2 составляют 5172/5124/1362 мм, а в сложенном виде - 4949/2113/2055 мм. Этот летающий автомобиль весит 680 килограмм и способен перевозить двух пассажиров весом до 80 килограмм каждый. Фюзеляж основан на использовании углеродного волокна, что позволяет достичь оптимального сочетания прочности и легкости.

Одной из ключевых особенностей Xpeng X2 является его конструкция октокоптера. В отличие от других летательных аппаратов, оснащенных четырьмя двигателями, Xpeng X2 имеет восемь двигателей и пропеллеров, расположенных на каждой "руке". Это обеспечивает автомобилю большую тягу и возможность продолжения полета даже при выходе из строя одного двигателя. Кроме того, в случае отказа нескольких двигателей, встроенный парашют гарантирует безопасную посадку.

Согласно официальному сайту AeroHT, Xpeng X2 может продолжительное время находиться в полете, достигая максимальной продолжительности в 25 минут. Компания планирует выпустить серийную версию автомобиля на рынок в 2025 году, которая будет обладать еще большей дистанцией полета.

Перед достижением этого важного момента в развитии технологии, Xpeng X2 прошел более 4000 испытательных полетов и успешно справился с тестами в различных условиях, включая городские центры. Перелет через реку Сянцзян стал значимым событием, подтверждающим надежность и потенциал данного летающего автомобиля.

Летающие автомобили представляют собой новую эру в транспортной индустрии, открывая возможности для ускорения перемещения и преодоления проблем пробок на дорогах. Развитие таких инновационных технологий, как Xpeng X2, позволяет нам взглянуть в будущее, где летающие автомобили станут обычным средством передвижения, обеспечивая удобство и эффективность в нашей повседневной жизни.