Новый смартфон будет оснащен 50-мегапиксельной основной камерой, а на задней панели будет расположен 200-мегапиксельный перископ

Серия Honor Magic 5 была выпущена в феврале этого года, с момента ее запуска прошло всего полгода, и теперь ходят слухи о следующем флагманском мобильном телефоне Honor.

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По сообщению инсайдера, новый смартфон Honor на Snapdragon 8 Gen 3, как ожидается, будет оснащен 50-мегапиксельной основной камерой, которая «значительно улучшена» по сравнению с предыдущем поколением, на задней панели будет расположен 200-мегапиксельный перископ с поддержкой новых технологий. Кроме того, телефон будет оснащен новым экраном BOE с низким энергопотреблением и четырьмя изгибами, поддержкой высокочастотного затемнения PWM 3840 Гц и небольшим обновлением для быстрой зарядки. Запуск данного аппарата ориентировочно запланирован на начало следующего года.

Согласно правилам именования продуктов Honor, ожидается, что новым флагманским устройством следующего поколения станет серия Honor Magic 6, оснащенная процессором Snapdragon 8 Gen 3. Кроме того, в продуктах этой компании обычно выходят модели стандартной версии, версии Pro, а топовые флагманы представлены версиями «Pro +», « Ultra» и «Zhenzhen Edition». Ожидается, что модель, описанная инсайдером, будет Honor Magic 6 Ultimate Edition.

Стоит отметить, что Honor — не единственный производитель мобильных телефонов, использующий 200-мегапиксельный перископический объектив, Vivo также примет аналогичное решение. Похоже, производители мобильных телефонов больше не довольствуются конкуренцией в области основных камер, и конкуренция за объективы для перископов также становится более жёсткой.