Новый Iphone обладает интерфейсом Type-C, технологией Face ID и с одной задней камерой

Новая информация появилась о грядущем iPhone SE четвертого поколения. Согласно инсайдеру, этот смартфон будет иметь много общего с дизайном iPhone 14, а также некоторые новые функции, включая интерфейс Type-C и технологию Face ID. Однако самым интересным является утверждение о наличии многофункциональных кнопок управления, аналогичных тем, что используются в iPhone 15 Pro/Pro Max/Ultra.

Ранее поступавшие слухи говорили, что iPhone SE 4 сохранит кнопку Touch ID, однако новая информация опровергает эти ожидания. Вместо этого, смартфон будет оснащен технологией Face ID, что является значительным продвижением в дизайне и функциональности для линейки iPhone SE. Это также означает, что новая модель будет лишена кнопки Home, которая присутствовала в предыдущих версиях iPhone SE.

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Кроме того, iPhone SE четвертого поколения сохранит конфигурацию с одной задней камерой, что является уникальной особенностью для этой линейки. В то время как многие смартфоны сегодня идут по пути множественных камер, Apple решила остаться верной своему подходу, предлагая качественное фото и видео с помощью одной камеры.

Также стоит отметить, что производители OLED-панелей уже борются за возможность поставки AMOLED-панелей для iPhone SE 4. Компания Tianma, в частности, имеет шанс стать вторичным поставщиком этих панелей, что представляет собой значительное обновление по сравнению с текущими моделями, оснащенными ЖК-дисплеями.

Несмотря на все эти нововведения, появление iPhone SE с собственным модемом Apple 5G ожидается не ранее 2025 года. Впрочем, это не умаляет интереса к этой модели.