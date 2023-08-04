iPhone 15 и iPhone 16 Pro будут оснащены многослойным датчиком камеры, но iPhone 15 Pro останется без обновлений

Apple готовится к выпуску новых моделей iPhone 15 и iPhone 15 Pro, которые ожидаются уже в следующем месяце, возможно, 13 сентября. Вместе с ними также ожидается представление новых часов Apple Watch Series 9. Но никогда не рано начинать размышлять о том, что компания может предложить в следующем году.

Было множество подробностей о будущей модели iPhone 16 Pro и о том, как она может стать ещё больше модернизирована. Один из аналитиков предполагает, что модели iPhone 16 Pro получат серьезное обновление камеры, включая использование многослойной конструкции камеры на всех четырех моделях. Стоит отметить, что модели iPhone 15 также будут оснащены многослойным датчиком, но при этом модели "Pro" не получат обновления оборудования. Скорее всего это произойдёт из-за проблем с производством.

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Ожидается, что все четыре модели в следующем году будут обладать расширенными возможностями для съемки фотографий и видео. Однако, и iPhone 15, и iPhone 15 Plus, которые ожидаются в этом году, тоже получат множество обновлений в области камеры. Предполагается, что оба устройства будут оснащены 48-мегапиксельной камерой с многослойным CMOS-датчиком, что позволит большему количеству света проникать через объектив и добавлять больше деталей к фотографиям, особенно в условиях низкого освещения.

Sony также будет играть важную роль в поставке CMOS-датчиков изображения для моделей iPhone 15 в этом и следующем году. Apple уже заранее заключила контракты, чтобы избежать нехватки компонентов перед запуском iPhone 16 и iPhone 16 Pro.

Хотя до выпуска iPhone 16 и iPhone 16 Pro остается более года, ожидается, что модель iPhone 15 Pro также претерпит серьезные изменения, касающиеся дизайна и внутренних компонентов. Apple впервые представит модели iPhone с корпусом из титана, что обеспечит более легкую, но прочную конструкцию. Кроме того, модели "Pro" будут оснащены чипом A17 Bionic, который будет изготовлен по 3-нм техпроцессу TSMC, что приведёт к повышению производительности процессора, а также улучшенной энергоэффективности для максимальной продолжительности работы батареи.

Такие улучшения и инновации в камерах, дизайне и производительности делают будущие модели iPhone 16 и iPhone 16 Pro очень ожидаемыми.