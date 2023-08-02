Независимая организация проверила электромобили Tesla Model Y Long Range, Ford Mustang Mach E Long Range, Hyundai Ioniq 5 и Volkswagen ID.4 Pro S в разных погодных условиях

Известно, что электромобили с трудом ездят в холодную погоду, но даже в теплых условиях, подобных тем, которые мы наблюдаем в настоящее время, некоторые полностью электрические автомобили не оправдывают ожиданий.

Некоммерческая организация Consumer Reports утверждает, что сравнила характеристики Tesla Model Y Long Range, Ford Mustang Mach E Long Range, Hyundai Ioniq 5 и Volkswagen ID.4 Pro S в трех различных температурных условиях.

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Результаты испытаний не удивили - эти электромобили показали плохие результаты в холодную погоду. Однако наиболее заметным из всех четырех автомобилей оказался Tesla Model Y, который не смог достичь требуемого EPA запаса хода в 524,65 км, несмотря на то, что температура на улице была недостаточно низкой, чтобы повлиять на работу аккумулятора.

В ходе испытаний, проведенных Consumer Reports, расчетный запас хода Model Y в реальных условиях снизился до 299 км во время поездки по шоссе со скоростью 112 км/ч в холодную погоду (средняя температура -8°C). Для сравнения, официальный запас хода Mach-E составляет 434 км и 302 км в холодную погоду, а запас хода Hyundai Ioniq, согласно EPA, составляет 412 км и 294 км в холодную погоду. Для сравнения, запас хода Volkswagen ID.4, согласно EPA, составляет 386 км, а фактический запас хода в холодную погоду - 273 км. В тёплый день с температурой 18 градусов Цельсия все четыре электромобиля прибавляли примерно 90 км к своему запасу хода, но этот показатель был неизменно ниже официальных данных. Например, Mustang Mach E и ID.4 превысили оценочные показатели EPA на 442 км и 412 км соответственно, а Ioniq 5 не дотянул до официальной оценки на 4,8 км. В то же время прогнозируемый запас хода Model Y в теплых погодных условиях составляет 441 км, что значительно ниже оценки EPA в 524 км.

Consumer Reports отмечает, что Tesla Model Y - самая легкая из четырех моделей, более чем на 220 кг легче самой тяжелой модели ID.4 и примерно на 90 кг легче модели Ioniq 5, в которой используется батарея того же размера. По оценкам Tesla, ёмкость батареи составляет 72,6 кВт-ч.

Чтобы получить реальные результаты дальности хода, Consumer Reports перед каждым испытанием заряжали батарею до 100% за ночь, а затем проезжали по одному и тому же маршруту с круиз-контролем, установленным на 110 км/ч. Рекуперация энергии и другие механизмы были установлены на минимум.

Когда автомобили возвращались в испытательный центр, инженеры регистрировали и анализировали запас хода, показанный каждым из них, и оценивали общий запас хода для данного маршрута по соотношению пройденных и использованных километров на всём пути. Разумеется, это соотношение также сравнивается с дальностью пробега на километр в SOC (скорость заряда батареи).

Журнал Consumer Reports отмечает, что батареи ни одной из моделей не разряжались полностью, поскольку даже автомобили с бензиновым двигателем редко ездят с полностью пустыми баками.