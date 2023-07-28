Речь идет про модель в промежутке между Pro-версией и Ultra

Основываясь на том, что в предыдущие года флагманская серия Xiaomi включала в себя три модели: две осенние и весеннюю,то стоило бы предположить, что так будет и с Xiaomi 14,14 Pro и Xiaomi 14 Ultra . Но у производителя, похоже иные планы. Один из инсайдеров, а именно Digital Chat Station намекает на существование некой модели, которая выйдет в промежутке между Pro-версией и Ultra.

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Предположительно она будет иметь перископ-камеру с 5-кратным оптическим и 120-кратным гибридным зумом, примерно 50-Мп основной камерой, а также экраном-водопадом с разрешением 2K и минимальными рамками. Если хорошо покопаться в материалах, то можно заметить, что в состав корпуса будет входить стекло и металл. Китайская публика ожидаемо окрестила мифический смартфон Xiaomi 14 Pro+. Ходят предположения, что его могут выпустить и под наименованием Xiaomi 14 Pro Max. Осталось ждать не так долго, ведь релиз его ожидается в октябре, в компании с Xiaomi 14 и 14 Pro.