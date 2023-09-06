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Сентябрьское обновление Xbox: новые игры, Xbox Games Pass Core и многое другое

Microsoft объявила для пользователей Xbox обновленную информацию о том, что произойдет в сентябре на Xbox, включая выпуски первого дня для Game Pass, подробности Xbox Series S 1 ТБ и запуск Xbox Game Pass Core. Вот все, что появится на Xbox в этом месяце.
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Microsoft объявила для пользователей Xbox обновленную информацию о том, что произойдет в сентябре на Xbox, включая выпуски первого дня для Game Pass, подробности Xbox Series S 1 ТБ и запуск Xbox Game Pass Core. Вот все, что появится на Xbox в этом месяце.

Новые игры выходят на Xbox.

Согласно официальному сообщению Xbox Wire, в этом месяце на платформу Xbox выйдет несколько новых игр. Сюда входят Starfield, Mythforce, The Crew Motorfest и другие. Вот полный список вместе с датами их запуска.


Звездное поле — 6 сентября

Mythforce — 12 сентября

The Crew Motorfest — 14 сентября

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Gloomhaven — 18 сентября

Lies of P — 19 сентября

Mortal Kombat 1 — 19 сентября

Party Animals — 20 сентября

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — 26 сентября

Эль-Пасо, в другом месте — 26 сентября

Cocoon — 29 сентября

EA Sports FC 24 — 29 сентября

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Наряду с новыми играми, которые появятся на Xbox, Microsoft также упомянула, что Xbox Game Pass Core будет запущен 14 сентября. Теперь, когда компания уже подтвердила Xbox Live Переход уровня Gold на Xbox Game Pass Core, а текущие участники уровня Gold автоматически перейдут на подписку Xbox Game Pass Core.


Xbox Game Pass Core, для тех, кто не знает, будет предлагать преимущества, почти аналогичные Xbox Live Gold, который включает в себя многопользовательский режим онлайн-консоли, каталог из более чем 25 игр, таких как Forza Horizon 4, Grounded, Among Us и другие, а также предложения и скидки для участников.


Microsoft недавно обновила консоль Xbox Series S, выпустив новый вариант с хранилищем емкостью 1 ТБ, что вдвое больше, чем у оригинальной Xbox Series S, в новом цвете Carbon Black. Игровая консоль уже доступна и будет продаваться вместе со старым вариантом на 512 ГБ. Что касается технических характеристик, ничего особенного не изменилось, кроме хранилища.

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