Неудачный запуск Cyberpunk 2077 может привести CD Projekt к поглощению
реклама
Неудачный запуск Cyberpunk 2077 может иметь далеко идущие финансовые последствия для CD Projekt Red: Аналитики считают польскую студию разработчиков возможным кандидатом на поглощение.
CD Projekt Red переживает трудные времена: репутация студии сильно пострадала после крайне неудачного запуска Cyberpunk 2077, цена акций компании упала на 50% в декабре, акционеры подали на компанию в суд, а польский антимонопольный орган грозит штрафами. В связи с этим аналитики DFC Intelligence предполагают, что CD Projekt может стать потенциальным кандидатом на поглощение для крупных издателей игровой индустрии.
Сотрудники DFC Intelligence пишут в официальном отчете:
[Падение акций] "Это неприемлемо для компании, запускающей флагманский, определяющий продукт. Более крупная публичная компания могла бы избежать этого с помощью элементарных связей с общественностью и маркетинга"
реклама
Однако поскольку CD Projekt Red продолжает оставаться одной из крупнейших студий игровой индустрии с более чем 500 сотрудниками, поглощение считается маловероятным. Тем не менее DFC Intelligence предполагает, что отдельные более крупные компании в любом случае могут попытаться реализовать такой вариант.
Сам CD Projekt тем временем пытается уменьшить ущерб опубликовав несколько дней назад дорожную карту, которая должна дать игрокам представление о планах разработчиков, планирующих исправить Cyperpunk 2077. Между тем, вызывает ажиотаж отчет Джейсона Шрайера, в котором он среди прочего утверждает, что демоверсия E3 2018 была «фальшивкой», а большинство разработчиков заявляли, что ролевая игра не должна была появиться в 2020 году. Однако Адам Бадовски отверг все обвинения.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила