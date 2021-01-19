Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Неудачный запуск Cyberpunk 2077 может иметь далеко идущие финансовые последствия для CD Projekt Red: Аналитики считают польскую студию разработчиков возможным кандидатом на поглощение.

CD Projekt Red переживает трудные времена: репутация студии сильно пострадала после крайне неудачного запуска Cyberpunk 2077, цена акций компании упала на 50% в декабре, акционеры подали на компанию в суд, а польский антимонопольный орган грозит штрафами. В связи с этим аналитики DFC Intelligence предполагают, что CD Projekt может стать потенциальным кандидатом на поглощение для крупных издателей игровой индустрии.

анонсы и реклама RTX 3090 дороже 250 тр RTX 3070 в продаже - цена тебя удивит RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга Вдвое упала цена на 4Tb IBM Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде <b>RX 6900XT Sapphire - цена снижается</b> Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Сотрудники DFC Intelligence пишут в официальном отчете:

[Падение акций] "Это неприемлемо для компании, запускающей флагманский, определяющий продукт. Более крупная публичная компания могла бы избежать этого с помощью элементарных связей с общественностью и маркетинга"

реклама

Однако поскольку CD Projekt Red продолжает оставаться одной из крупнейших студий игровой индустрии с более чем 500 сотрудниками, поглощение считается маловероятным. Тем не менее DFC Intelligence предполагает, что отдельные более крупные компании в любом случае могут попытаться реализовать такой вариант.

Сам CD Projekt тем временем пытается уменьшить ущерб опубликовав несколько дней назад дорожную карту, которая должна дать игрокам представление о планах разработчиков, планирующих исправить Cyperpunk 2077. Между тем, вызывает ажиотаж отчет Джейсона Шрайера, в котором он среди прочего утверждает, что демоверсия E3 2018 была «фальшивкой», а большинство разработчиков заявляли, что ролевая игра не должна была появиться в 2020 году. Однако Адам Бадовски отверг все обвинения.

реклама



