Официальная дата выхода – 1 сентября.

Компания Sony представила интересное дополнение к линейке PlayStation 5, которое поступит в магазины в сентябре. Долгожданный комплект Marvel's Spider-Man 2 Limited Edition Bundle представляет собой элегантную черно-красную панель для PS5, украшенную символом паука и черными "усиками", напоминающими о Веноме. В комплект также входит стильный красно-черный контроллер DualSense и цифровая копия игры Marvel's Spider-Man 2.

Художественный руководитель Insomniac Games Джасинда Чу (Jacinda Chew) подчеркнула взаимодействие красного и черного цветов, отражающее разнообразные впечатления, которые игроки получат в Marvel's Spider-Man 2.

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Хотя Sony пока не раскрывает цену на PS5 Spider-Man 2 Limited-Edition, ожидается, что она будет несколько дороже, чем обычная версия консоли. За игру, входящую в комплект поставки, также придется заплатить. Однако для тех, кто уже владеет PS5 и жаждет обновления на тему Человека-паука, есть хорошие новости: Sony будет предлагать лицевые панели Spider-Man 2 как отдельный продукт, позволяя геймерам придать своим консолям супергеройский дизайн, не тратя при этом денег.

Предварительные заказы на PS5 Spider-Man 2 Limited-Edition начнутся 28 июля в магазине PlayStation и различных розничных магазинах. Официальная дата выхода – 1 сентября, хотя ожидается, что из-за высокого спроса доступность будет ограничена.