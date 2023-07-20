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В настоящее время в интернете отсутствуют всесторонние оценки недавно выпущенной видеокарты GeForce RTX 4060 Ti 16Gb, прежде всего потому, что компания NVIDIA не предоставила журналистам образцы моделей до официального релиза. Продажи начались лишь день назад, да и то в несколько ограниченном объеме. Тем не менее, предприимчивая команда канала MSI Insider Weekly взяла дело в свои руки и оперативно решила протестировать новую видеокарту прямо в прямом эфире.
Результаты тестирования не принесли особых сюрпризов, хотя в некоторых аспектах они оказались даже хуже, чем ожидалось. Любопытно, что почти во всех играх 16Gb-я версия показала более низкую производительность, чем 8Gb-й вариант. Единственный случай, когда новая карта показала заметное преимущество, – в игре CS:GO, но эта разница становится несущественной, когда частота кадров и без того превышает 400 fps.
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Тесты проводились в разрешении Full HD, которое обычно является стандартом для оценки возможностей видеокарты. Теоретически, в более высоких разрешениях 16Gb-я версия может показать значительно лучшие результаты.
Для справки: розничная цена RTX 4060 Ti 16Gb в США составляет $500 без учета налогов, в то время как в Европе рекомендованная цена составляет 550 евро с учетом налогов.nullПолные результаты тестов ниже:
|Игра
|RTX 4060 Ti 8Gb (fps)
|RTX 4060 Ti 16Gb (fps)
|Cyberpunk 2077
|91,4
|90,5
|F1 2023
|103
|101
|Rainbow 6: Siege
|387
|383
|CS:GO
|419
|445
|Fortnite
|105
|100
|Hogwarts Legacy
|97
|95