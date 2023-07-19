Модель можно заказать в Европе прямо сейчас.

Компания ASUS в очередной раз представила новое дополнение к своей премиальной серии графических процессоров ROG STRIX, и неудивительно, что цена на него весьма высока. В течение долгого времени видеокарты ASUS постоянно находились в более высоком ценовом диапазоне, но некоторые модели ROG STRIX поднялись на ступеньку выше, конкурируя со стоимостью более продвинутых моделей.

Последняя модель – RTX 4060 Ti ROG STRIX, оснащенная 16Gb VRAM и поступившая на прилавки по цене 659 евро в Германии. Интересно, что эта цена на 60 евро выше, чем у самой доступной карты RTX 4070, представленной на том же рынке. По отзывам, RTX 4070 превосходит RTX 4060 Ti на 20-30%. В связи с этим решение ASUS установить более высокую цену на последнюю вряд ли можно как-либо объяснить.

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Между тем официальная цена RTX 4060 Ti 16Gb составляет $499, что является рекордно высокой ценой для GPU класса хх60 за последнее время. NVIDIA оправдывает такое повышение цены удвоением объема памяти с 8 до 16Gb. В настоящее время эти карты доступны для покупки, причем можно сделать предварительный заказ на вариант ROG STRIX.