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Kachka За пост начислено вознаграждение
Модер показал насколько реалистично выглядит GTA 5 в 8K с трассировкой лучей
GTA 5 не перестает удивлять даже спустя почти 10 лет.

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Несмотря на то, что игра Grand Theft Auto V была выпущена в эпоху PlayStation 3 и Xbox 360, она по-прежнему выделяется среди игр с открытым миром благодаря улучшенному визуальному оформлению, в основном за счет использования модов с современной графикой.

Недавно блогер с ником Digital Dreams представил увлекательный видеоролик, демонстрирующий последнюю часть знаменитой серии, которая теперь работает в потрясающем разрешении 8K и дополнена трассировкой лучей ReShade, завораживающими облаками QuantV 3D и модом GTAV Real с максимальным упором на реалистичность. Примечательно, что последний стремится превратить Лос-Сантос в виртуальную копию Лос-Анджелеса, добиваясь при этом потрясающих результатов.

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Пока сообщество модеров работает над улучшением Grand Theft Auto V, Rockstar Games сосредоточилась на разработке нового контента для GTA Online и параллельно занимается созданием следующей части серии. Однако подробностей о грядущей игре пока мало, хотя в утечках видеороликов были замечены ранние версии. Тем не менее, они не смогли в полной мере продемонстрировать, насколько сильно Grand Theft Auto 6 будет отличаться от своей знаменитой предшественницы.

nullВ настоящее время Grand Theft Auto V доступна на многих платформах, включая ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One и Xbox 360.

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