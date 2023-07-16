Метеорит упал в Тихий океан в 2014 году

Человечество может стать обладателем первых образцов материала, происходящего из-за пределов нашей Солнечной системы. Известный физик Ави Лоеб некоторое время назад возглавил экспедицию по поиску фрагментов межзвездного метеорита, упавшего в Тихий океан в 2014 году. Несмотря на сложность поиска субмиллиметровых частиц, покоящихся на глубине около полутора километров в течение почти десяти лет, Лоэб успешно получил образцы.

На фотографиях были обнаружены сферулы – мельчайшие сферические частицы, образующиеся при застывании расплавленного материала в результате трения об атмосферу Земли. Эти материалы были извлечены со дна океана с помощью специальной магнитной системы, которую ученые тащили за собой как сани. Хотя магниты захватывали и другие материалы, система отбора эффективно отделяла необходимые образцы для научного исследования.

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Первичный анализ образцов показал, что они состоят в основном из железа со следами магния и титана, и не содержат никеля. Такой состав существенно отличается от состава объектов, возникающих в пределах нашей Солнечной системы. С большой долей вероятности можно утверждать, что эти частицы являются подлинными выходцами из далеких космических пространств и олицетворяют собой первую встречу человечества с межзвездным веществом.

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Изучение межзвездной материи дает ученым возможность получить представление о формировании и составе объектов за пределами нашей Солнечной системы.