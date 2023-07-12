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Компания NVIDIA начала поставки графических процессоров GeForce RTX 4000, включая флагманскую модель RTX 4090, оснащенных новейшими 16-контактными разъемами питания.
NVIDIA вместе со своими партнерами уже отгрузила основные видеокарты GeForce RTX 4070 и RTX 4060 Ti, оснащенные новыми 16-контактными разъемами. Теперь, похоже, первые партии GeForce RTX 4090 и других high-end карт также будут оснащены этим обновленным и улучшенным коннектором.
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Один из пользователей Reddit под ником prackprackprack на сабреддите NVIDIA поделился изображениями недавно приобретенной видеокарты RTX 4090 Founders Edition, на которых видно наличие нового 16-контактного разъема. Заметным отличием являются 4 дополнительных Sense-контакта, которые сравнительно короче тех, что были в первых образцах компании. Эта новая конструкция является частью готовящегося к выпуску разъема питания 12V-2х6, призванного улучшить подачу питания и устранить проблемы с перегоранием и оплавлением, с которыми сталкиваются многие пользователи.
Укороченные контакты позволяют плате предотвратить подачу питания от БП к GPU, если кабель не полностью вставлен в разъем. В предыдущей конструкции неполная установка 16-контактного адаптера или кабеля приводила к несбалансированному распределению нагрузки между контактами, что приводило к появлению чрезмерно высокой температуре и последующему оплавлению.