Тестовая сборка уже доступна для загрузки.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Новый фанатский проект STALKER, использующий возможности движка Unreal Engine 5, находится на стадии разработки, и теперь у поклонников появилась возможность загрузить и ознакомиться с ранней версией игры.

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В то время как S.T.A.L.K.E.R. 2, как утверждается, будет использовать новейший игровой движок от Epic, независимая команда под названием "RedProjects" также работает над новым проектом по частичному воссозданию оригинальной трилогии S.T.A.L.K.E.R. на движке Unreal Engine 5. Этот амбициозный проект описывается как уникальный "гибридный" порт игры. По многочисленным просьбам энтузиастов, ранняя версия игры, включающая в себя обширную территорию Зону из "Тени Чернобыля", уже доступна для загрузки и игры.

"Мы сохранили основные механики, логику поведения NPC, механику стрельбы, квесты и систему A-Life из оригинального движка X-Ray, но при этом полностью переработали визуальную составляющую с помощью Unreal Engine. Чтобы продемонстрировать все возможности порта, мы включили в него всю трилогию: Shadow of Chernobyl, Clear Sky и Call of Pripyat".

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Будучи ранней тестовой сборкой, данная версия имеет свою долю ошибок и багов. Среди них можно отметить недоработанную систему крепления, периодические глюки с фонариком, отсутствие видимых рук игрока и многое другое.