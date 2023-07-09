Крупным партнерам придётся выбирать сторону.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Сообщается, что NVIDIA якобы предприняла усилия, чтобы отговорить своих партнеров от сотрудничества с Intel по предстоящим видеокартам Arc Battlemage. Согласно отчету PRO Hi-Tech, NVIDIA выпустила предупреждение для партнеров, указав, что их поставки графических процессоров RTX будут ограничены, если они решат объединиться с Intel для производства видеокарты на предстоящих графических процессорах Arc. Хотя возможность столкнуться с последствиями, такими как потенциальный запрет, существует, она все же считается маловероятной.

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Графические карты Arc Alchemist A750 и A770 от Intel демонстрируют достаточно хорошие результаты, уверенно завоевывая долю рынка. Согласно отчету JPR за первый квартал, видеокарты Arc достигли такой доли рынка, которая, если нынешние темпы внедрения сохранятся, может превзойти AMD к концу года.

Обычно от слухов такого рода легко отмахнуться, но NVIDIA приобрела репутацию компании, участвующей в действиях, граничащих с антиконкурентным поведением, примером чему служит их партнерская программа GeForce Partner Program (GPP). В рамках этой программы партнеры вынуждены были использовать отдельный брендинг для видеокарт Radeon, в то время как high-end предложения NVIDIA сохраняли статус флагманских. Яркими примерами являются ASUS ROG Strix, MSI Suprim X и Gigabyte Aorus Extreme.

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К сожалению для Intel, NVIDIA занимает почти 90% рынка дискретных графических процессоров, поэтому маловероятно, что большинство партнеров рискнут столкнуться с ограничениями поставок GeForce.