Долгожданная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16Gb привлекла большое внимание геймеров. Эта карта должна произвести революцию на рынке, предложив среднюю цену и обладая достаточным объемом памяти, обеспечивая превосходную производительность в играх. Первоначально планировалось выпустить ее в начале июня, но теперь компания перенесла запуск на середину июля, согласно недавней утечке от авторитетного разработчика оборудования с ником Zed_Wang.
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Хотя Zed_Wang имеет проверенный послужной список и часто обладает подлинными документами, важно подходить к этим деталям запуска с некоторым скептицизмом, учитывая, что источник неофициальный.
Согласно выдержкам из документа, которыми поделился инсайдер, GeForce RTX 4060 Ti 16Gb должна появиться на рынке 18 июля 2023 года. Эта мощная карта готова войти в число последних видеокарт Ada Lovelace наряду со своим 8Gb-м вариантом. 16Gb-я версия будет оснащена графическим процессором AD106 с 4352 ядрами CUDA, работающими на частоте до 2540 МГц. Кроме того, GPU будет подключен к памяти GDDR6 через 128-битную шину памяти.
Что касается цены, ожидается, что GeForce RTX 4060 Ti 16Gb будет иметь более высокую рекомендованную розничную стоимость: возможно, около $499. Несмотря на расширенные возможности, GeForce RTX 4060 Ti 16Gb, как ожидается, сохранит мощность на уровне 160W.