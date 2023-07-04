Уже известно минимум о двух случаях.

Кастомизированный разъем 12VHPWR компании CableMod, предназначенный для графических процессоров GeForce RTX 4000, подвергся плавлению несмотря на то, что был подключен надлежащим образом, о чем сообщил пользователь Reddit.

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Возможно, вы помните споры, которые возникли, когда NVIDIA представила свои разъемы питания 12VHPWR вместе с выпуском GPU серии RTX 4000. Многие пользователи столкнулись с проблемой перегрева, что вызвало дискуссию вокруг новых разъемов. NVIDIA объяснила проблему "ошибкой пользователя", утверждая, что разъемы были вставлены неправильно, что привело к сбоям в подаче питания.

Компания CableMod решила эту проблему, предложив угловой разъем, который устранил необходимость сгибать кабель и удлинил адаптер для более удобного управления проводами. Как и ожидалось, эти разъемы пользовались большим спросом и, по словам JayzTwoCents, компания продала впечатляющие 40 000 единиц, что является значительной цифрой. Однако ситуация изменилась к худшему, когда несколько клиентов сообщили о случаях плавления адаптеров CableMod.

Пользователь Reddit с ником Darewelll привлек внимание к этой проблеме, заявив, что его адаптер неожиданно сгорел и расплавился, что сделало невозможным его извлечение с обоих концов штекера. Пострадавший пользователь даже поделился видеороликом на YouTube, на котором отчетливо видны следы плавления на адаптере.

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В ходе анализа, проведенного JayzTwoCents, был выявлен фактор, способствующий возникновению проблемы возгорания разъема CableMod. Оказалось, что 90-градусные адаптеры склонны к небольшому смещению, что заставляет пользователей сомневаться в том, что разъем полностью закреплен на месте.