Одновременно разработчики заняты созданием Skull and Bones.

Ubisoft усиливает свое внимание к франшизе Assassin's Creed, намереваясь выпустить такие игры, как Assassin's Creed Mirage, Assassin's Creed: Codename Red и Assassin's Creed: Codename Hexe. Однако, похоже, что студия также работает над крупным ремейком. По данным Kotaku, Ubisoft готовится переделать любимую пиратскую игру Assassin's Creed IV: Black Flag.

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Масштабы ремейка для Assassin's Creed IV остаются неясными. Будет ли он в основном включать в себя визуальные улучшения, сохраняя при этом схожую механику геймплея, или же будет направлен на расширение содержания оригинальной игры, никто пока ответить не может.

Потенциальным поводом для беспокойства является информация Kotaku о том, что Ubisoft Singapore, команда, создавшая пиратскую игру Skull and Bones, будет играть значительную роль в разработке ремейка AC4. Предположительно, создатели оригинальной AC4, Ubisoft Montreal, также внесут свой вклад в ремейк, поскольку они обычно участвуют в большинстве крупных релизов Ubisoft. Тем не менее, в настоящее время они заняты другими значимыми проектами.

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Что касается Skull and Bones, Kotaku сообщает, что Ubisoft Singapore активизирует работу над игрой в преддверии ее закрытого бета-тестирования.